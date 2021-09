Η είδηση της συντριβής του μικρού αεροσκάφους τύπου Cessna 172 Skyhawk προερχόμενο από το Ισραήλ στην θαλάσσια περιοχή στο Ποτοκάκι, κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη Χααρέτζ, οι δύο επιβάτες του αναγνωρίστηκαν ως οι Έστι και Χαΐμ Γκαρόν (Esti και Haim Garon). Όπως αναφέρει η έγκυρη ισραηλινή εφημερίδα, ο τελευταίος είχε διατελέσει αναπληρωτής διευθυντής στο υπουργείο Επικοινωνιών του Ισραήλ.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Γκαρόν ήταν ένας από τους μάρτυρες «όχι βασικός ώστε να σταματήσει τη διαδικασία» στη δίκη του τέως πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για διαφθορά.

#BREAKING: The victims of the Israeli aircraft crash in #Greece were a married couple, named Haim and his wife Esti Garon.



Haim served as a prosecution witness in the #Netanyahu trial.

