Χαϊδάρι: Με εγκεφαλικό οίδημα η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου - Οι περιγραφές των συμμαθητών της

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της 13χρονης μαθήτριας που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι, η ανήλικη φέρεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σε νέα ενημέρωση αναφέρεται ότι η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον 1ο όροφο του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι, υπέστη διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου μετέβη νωρίτερα η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση», ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του υπουργείου, την οποία μετέδωσε το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αρχικά, το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν» από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκλήθη από το σχολείο και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται -κατά τις ίδιες πληροφορίες- διασωληνωμένο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στο σχολείο υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια, η οποία έσπευσε να βοηθήσει τη 13χρονη μετά την πτώση της, ενώ τη συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μαζί τους ήταν και εκπαιδευτικός του σχολείου. Στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης, με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ εκλήθησαν επικουρικά ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ. Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και τη στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και, ευρύτερα, της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Πτώση 13χρονης από μπαλκόνι στο Χαϊδάρι: Τα σενάρια που εξετάζονται – Τι περιγράφουν συμμαθητές της

Πληροφορίες του Open News μεταφέρουν, ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:30, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Η ανήλικη βρισκόταν στο μπαλκόνι μαζί με φίλους της, όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε στο κενό και τραυματίστηκε σοβαρά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 13χρονη φέρει κατάγματα στον θώρακα και τη λεκάνη, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, φαίνεται πως έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο, με τους γιατρούς να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του σταθμού.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι το κορίτσι ενδέχεται να ακουμπούσε στην κουπαστή και να έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει. Την ίδια ώρα, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο, αλλά και για το ζήτημα της εποπτείας των μαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Μαρτυρίες μαθητών που βρίσκονταν στο σημείο αναφέρουν ότι η 13χρονη φαίνεται να έκανε μια κίνηση προς τα πίσω, σαν να ζαλίστηκε, πριν πέσει στο κενό.

Άμεσα στο σχολείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.



Με πληροφορίες από Open News, ΑΠΕ-ΜΠΕ