Πρώτη άσκηση εκτός συνόρων για τα ελληνικά Rafale

Την πρώτη τους άσκηση εκτός συνόρων πραγματοποίησαν τα ελληνικά Rafale, ενώ απαθανατίστηκε σε ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Συγκεκριμένα, ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale της 332 Μοίρας στην πολυεθνική άσκηση «VOLFA 2024», που πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Mont de Marsan της Γαλλίας. Συμμετείχαν αεροπορικές δυνάμεις από Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, Καναδά και Ιταλία, αλλά και ένα ισπανικό F-18.

To βίντεο ξεκινά απαθανατίζοντας το barrel roll των ελληνικών Rafale, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται εναέριος ανεφοδιασμός από ιπτάμενο τάνκερ.

«Τα Rafale πετούν πάνω από τη γενέτειρά τους στην πρώτη τους άσκηση εκτός συνόρων», είχε γράψει τις προηγούμενες ημέρες στον λογαριασμό της στο Χ η Πολεμική Αεροπορία.

📍Mont de Marsan 🇫🇷



🇬🇷 Rafale flying over birthplace in their first out-of- border exercise #VOLFA24! @Armee_de_lair pic.twitter.com/moOrwhTqXD