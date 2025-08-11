Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα 112 στους κατοίκους

Καίγεται αγροτοδασική έκταση κοντά στο χωριό

Φωτιά τώρα καίει αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Η φωτιά ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Άμεσα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Στο σημείο επιχειρούν 63 πυροσβέστες, ανάμεσά τους τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 17 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η φωτιά καίει κοντά στο χωριό Πετράλωνα.