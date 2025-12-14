Πρώην παίκτης ριάλιτι ξυλοκόπησε 46χρονο - «Μου έσπασε το κόκκαλο μέσα στη μύτη, θα κάνω χειρουργείο»

«Μου τη φύλαγε» υποστηρίζει ο 46χρονος ασφαλιστής στο Αίγιο, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από γνωστή πρώην παίκτη ριάλιτι.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη όταν αρχικά σύμφωνα με την κατάθεση του ασφαλιστή, ο πρώην παίκτης ριάλιτι του τρύπησε με αιχμηρό αντικείμενο τα λάστιχα του αυτοκινήτου του.

Μετά, ακολούθησε ο άγριος ξυλοδαρμός του με μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στη μύτη, στο αριστερό μάτι και στο φρύδι.

Ο άτυχος άνδρας λόγω των σοβαρών τραυμάτων του, έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», το θύμα της επίθεσης ανέφερε αρχικά πως φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού επειδή ο πρώην παίκτης ριάλιτι είχε παλαιότερη εκκρεμότητα αποζημίωσης, την οποία δεν έλαβε ποτέ και τον θεώρησε υπεύθυνο.

Συγκεκριμένα, αρχικά ανέφερε πως «είχε μία πληρωμή κάποτε από ασφαλιστική που δεν την πήρε ποτέ, 200 ευρώ κάτι τέτοιο, και από τότε μάλλον μου τη φύλαγε. Δεν αποζημιώθηκε από δική του υπαιτιότητα, όχι δική μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Κάποιος μου έκανε ζημιές στα αυτοκίνητά μου. Μου έσκαγε τα λάστιχα με σουβλί, 4 φορές έχει γίνει τον τελευταίο μήνα».

«Αυτήν τη φορά τον έπιασα επ’ αυτοφώρω. Μίλαγα με τον ξάδερφό μου εκείνη την ώρα στο τηλέφωνο και του έλεγα ‘πάλι το έκανε’. Και εκείνη την ώρα με παραμόνευε να κλείσω το τηλέφωνο. Μόλις το έκλεισα, ήρθε κοντά μου αιχμηρό αντικείμενο μου λέει "θα σε γ@@@σω". Και με το που του λέω "εσύ το έκανες αυτό;" μου λέει "όχι, δεν το έκανα εγώ" και του λέω "δεν έχεις δει για τι πράγμα λέω"», συνέχισε.

«Και με το που σκύβω να κοιτάξω το λάστιχο, τις τρύπες, έρχεται κοντά μου με κρυμμένο το δεξί χέρι και με χτύπησε στο πρόσωπο την ώρα που είχα σκύψει. Γι’ αυτό μου έσπασε και το κόκκαλο μέσα στη μύτη, δίπλα ακριβώς εκεί που είναι το μάτι έχει ένα λεπτό κόκκαλο, το οποίο εκεί θα κάνουμε και την επέμβαση.

»Ο ιατροδικαστής μού είπε ότι έχει μπλέξει γιατί αυτό είναι απόπειρα εκ προ μελέτης. Για να σου σκάει έναν μήνα, προφανώς υπάρχει μελέτη. Ο άνθρωπος, από ό,τι έχω μάθει, έχει θέματα. Τη Δευτέρα θα κάνω εισαγωγή για χειρουργείο. Την Τρίτη κάνω χειρουργείο. Έχει επηρεάσει την όραση σε ένα σημείο γιατί βλέπω θολά. Θα μου προκαλέσει στο μέλλον ζημιά», κατέληξε.