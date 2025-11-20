Πετρούπολη: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικης από συνομήλικές της

Περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Πετρούπολη, όταν μία ομάδα κοριτσιών χτύπησε μία συνομήλική τους με γροθιές και κλωτσιές, σε σημείο λιποθυμίας.

Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από την Πετρούπολη, αποτυπώνεται η μαθήτρια -στο έδαφος- περικυκλωμένη από άλλα κορίτσια τα οποία τη σέρνουν, ενώ ακόμη ένα άτομο βιντεοσκοπεί τα όσα διαδραματίζονται. Αρχικά, φαίνονται δύο νεαρές πιασμένες η μία από τα μαλλιά της άλλης να παλεύουν μεταξύ τους.

Το ανήλικο κορίτσι δέχθηκε χτυπήματα και από τις τρεις κοπέλες, ενώ την ώρα που χάνει τις αισθήσεις της, άτομο την κλωτσάει στο κεφάλι. Στο κάδρο, σύμφωνα με το Mega, εμφανίζονται και δύο αγόρια, τα οποία δεν τη χτυπούν αλλά δεν αντιδρούν στον ξυλοδαρμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον ξυλοδαρμό στην Πετρούπολη, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες για τη «διαλεύκανση» του περιστατικού.

