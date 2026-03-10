Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο της καθηγήτριας από εγκεφαλικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Συγγενείς της καταγγέλλουν ότι η ίδια έπεφτε συνεχώς θύμα bullying από μερίδα μαθητών αλλά και ότι οι εκκλήσεις της για βοήθεια από τους προϊσταμένους της έπεφταν στο κενό, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο, όπως λένε οι ίδιοι να την παραπέμψουν σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα.

Με αφορμή τις καταγγελίες, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να ερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τυχόν ποινικά αδικήματα όσον αφορά στην υπόθεση.

Θεσσαλονίκη: Τι ανέφερε ο σύντροφος της καθηγήτριας για τον θάνατό της

Όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωσης, η καθηγήτρια αγγλικών, πριν τον θάνατό της, είχε στείλει υπόμνημα στο υπουργείο Παιδείας αναφέροντας συγκεκριμένα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.

«Σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας. Η οικογένειά της και εγώ είμαστε αποφασισμένοι και θα κινηθούμε νομικά εναντίον των υπευθύνων του θανάτου της αγαπημένης μας Σοφίας», είπε ο σύντροφος της καθηγήτριας.

Και συμπλήρωσε: «Η Σοφία ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, με ήθος, αρχές και με πολύ όμορφη ψυχούλα. Από μία καταπληκτική, με ήθος, αρχές οικογένεια. Ο πατέρας της είναι συνταξιούχος, ήταν αρχιτέκτων. Μιλάμε για μία οικογένεια με αρχές και με σεβασμό».

«Πρώτα οφείλουμε να κινήσουμε κάποιες νομικές διαδικασίες. Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ήταν υπεύθυνοι» επανέλαβε.

Θεσσαλονίκη: Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις καταγγελίες για bullying

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση, διαψεύδοντας ότι τα παιδιά ασκούσαν bullying στην καθηγήτρια και σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά όσων διαδίδουν τέτοιες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν τους μαθητές.

«Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ ,οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρατηρείται η δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών.

Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών.

Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους για την προστασία των μαθητών ,των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδής, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές.

Με εκτίμηση

Οι γονείς»