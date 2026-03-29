Πώς έγινε το διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Οδηγός βγήκε να βοηθήσει και παρασύρθηκε από άλλο ΙΧ

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα από Ιωάννινα προς Ηγουμενίτσα, πριν τον κόμβο της Δωδώνης

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην Εγνατία Οδό.

Πώς έγινε το διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, πιθανότατα λόγω ολισθηρού οδοστρώματος από χαλαζόπτωση.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως συνεργείο της Εγνατίας Οδού για να διαχειριστεί το περιστατικό και να προσφέρει βοήθεια.

Κατά την άφιξη των συνεργείων, ένα δεύτερο όχημα που κινείτο στο ίδιο ρεύμα παρέσυρε έναν εργαζόμενο της Εγνατίας Οδού.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο υπάλληλος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η παράσυρση προκάλεσε τον θάνατο και μιας γυναίκας που επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια προσέκρουσε στην νταλίκα που είχε ήδη εμπλακεί στο πρώτο τροχαίο.

Όλα τα συμβάντα εκτυλίχθηκαν στο ίδιο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά, οδηγώντας στη διπλή τραγωδία.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση και παράσυρση

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Συνελήφθη 55χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος - Τράκαρε έχοντας μαζί τα δύο του παιδιά