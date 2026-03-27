Παγκράτι: Μεθυσμένη και χωρίς δίπλωμα οδηγός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (26/3) στο Παγκράτι, επί της οδού Ολυμπιάδος, όταν μία 47χρονη οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα οδήγησης, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Η 47χρονη, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και «έπεσε» σε αυτοκίνητο και μηχανό, χωρίς να υποστεί κάποιο τραυματισμό.

Κατά τη διάρκεια της αλκοολμέτρησης, διαπιστώθηκε πως είχε ποσότητα 0,59 μιλιγκράμ ανά λίτρα εκπνεούμενου αέρα, αρκετά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κινούμενη επί της οδού Ολυμπιαδός στο Παγκράτι, προσέκρουσε σε ένα αυτοκίνητο και σε μία μοτοσικλέτα, την οποία συνέτριψε σε είσοδο πολυκατοικίας.

