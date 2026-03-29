Πάτρα: 15χρονη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος της μητέρας της ανήλικης για έκθεση

Στην Πάτρα μία 15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Η ανήλικη εντοπίστηκε μεθυσμένη σε πεζόδρομο της πόλης.

Συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην Πάτρα

Παράλληλα συνελήφθησαν δυο άνδρες, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του μαγαζιού, γιατί επέτρεψαν την πώληση και την κατανάλωση αλκοόλ στην ανήλικη, η οποία διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε βάρος της μητέρας της ανήλικης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

