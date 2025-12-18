ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά

Ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά προφυλακίζεται, έπειτα από απόφαση του Ευρωπαίου ανακριτή για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απόφαση για τον 54χρονο, ελήφθη μετά από νέα στοιχεία που προέκυψαν και αφορούν τον κατηγορούμενο στην προηγούμενη εγκληματική οργάνωση των Γιαννιτσών. Ο ίδιος πήρε συμπληρωματική απολογία και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Πρόκειται για 54χρονο λογιστή που όταν είχε απολογηθεί τον περασμένο Οκτώβριο μαζί με τους υπόλοιπους 36 και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο άνδρας αντιμετωπίζει νέες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν για το αδίκημα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορίες αφορούν νέα στοιχεία που συνέλεξε ο Ανακριτής στο πλαίσιo της κύριας έρευνας στην υπόθεση της περιοχής των Γιαννιτσών. Μεταξύ άλλων, ο λογιστής που εμπλέκεται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ μετέβη νωρίτερα σήμερα στο ανακριτικό γραφείο και μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας, αποφάσισαν ότι κρίνεται προσωρινά κρατούμενος.

Με την προφυλάκιση του λογιστή, πλέον οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση των Γιαννιτσών είναι συνολικά 15. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται σήμερα και οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.