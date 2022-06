Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έκλεισε τα 80 - Και το γιόρτασε με την οικογένειά του στη Μύκονο

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ένας από τους δύο εν ζωή θρύλους των Beatles, έκλεισε τα 80 του χρόνια και επέλεξε τη Μύκονο για να γιορτάσει με την οικογένειά του πριν από την εμφάνιση του στη σκηνή του ιστορικού φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι (Glastonbury), στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με την Dailymail ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ μαζί με την σύζυγό του Νάνσι Σέβελ (Nancy Shevell), τις κόρες του Stella, και Mary, και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα απόλαυσαν την ελληνική φιλοξενία, τη θάλασσα και τις εκπληκτικές παραλίες του νησιού. Το θρυλικό «σκαθάρι» ντυμένος απλά με ένα λευκό πουκάμισο και σκούρο παντελόνι, φαινόταν χαλαρός καθώς άνοιγε τα δώρα από την οικογένειά του για τα γενέθλιά του.

Sir Paul McCartney celebrates his 80th birthday with his family in Mykonos https://t.co/iKlwjDcm5K — The Mail+ (@mailplus) June 21, 2022

Πλήθος διασημοτήτων του ευχήθηκαν για τα 80α γενέθλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως ο αγαπημένος των Beatles Ρίνγκο Σταρ και η Γιόκο Όνο.

Dear Paul, Happy 80th Birthday and many, many more! From a partner in Peace... love, yoko#HappyBirthdayPaulMcCartney pic.twitter.com/c9YkeR8CMt — Yoko Ono ☮️🏳️ (@yokoono) June 18, 2022

They say it’s your birthday Saturday happy birthday Paul love you man have a great day peace and love Ringo and Barbara love love peace and love 😎✌️🌟❤️❤️ pic.twitter.com/foex8TZa8m — #RingoStarr (@ringostarrmusic) June 17, 2022

Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ το 1942 από την νοσοκόμα Mary McCartney και τον έμπορο βαμβακιού James McCartney, ο οποίος ήταν και jazz πιανίστας σε τοπικές μπάντες. Σε ηλικία 14 ετών έχασε την μητέρα του.

Θεωρείται ο μόνος καλλιτέχνης που έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων σε μεμονωμένη συναυλία.

Το 1997 έλαβε τον τίτλο του Sir από την Βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ το 2012 έλαβε από τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Φρανσουά Ολλάντ το τίτλο του ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής.

Στην επίσημη σελίδα των Beatles στο Twitter αναρτήθηκε βιντεάκι με την πορεία του Πολ ΜακΚάρντεϊ από την εποχή των Beatles αλλά και τη σόλο καριέρα του, υπό τους ήχους του τραγουδιού των Beatles «Birthday».