Ο καιρός του «Ωμέγα Εμποδιστή»: «Ανοίγει ο δρόμος για κακοκαιρίες» - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

Στο πώς εξελίσσεται ο καιρός των επόμενων ημερών αναφέρθηκε σε νέα του, σημερινή ανάρτηση ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, γράφοντας για τον καιρό του «Ωμέγα Εμποδιστή».

Όπως εξηγεί, ο «Ωμέγα Εμποδιστής» κλείνει τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες για λίγες ημέρες ακόμα, ωστόσο αυτό ισχύει μέχρι και την Παρασκευή περίπου, διότι στη συνέχεια «το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα κυριαρχούν, ενώ τα χιόνια σε πρώτη προσέγγιση θα κρατηθούν ψηλά στα βουνά μας».

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ "ΩΜΕΓΑ" ΕΜΠΟΔΙΣΤΗ

Με τον Ωμέγα εμποδιστή να κλείνει τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες για λίγες ημέρες ακόμα, θα κυλήσει και η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε.

Μπορεί αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό να υψώνεται σαν ομπρέλα προστασίας από πάνω μας, παρόλα αυτά δε σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι και οι καλύτερες δυνατές.

Έτσι λοιπόν από τη Λαμία και βορειότερα το χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο θα κυριαρχεί με τσουχτερό κρύο αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί και τις ομίχλες δύσκολα να διαλύονται.

Νοτιότερα παρά το γεγονός ότι η ημέρα μας θα ξεκινάει με αρκετό κρύο, η ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 16° με 18° βαθμούς κελσίου.

Και όλα αυτά μέχρι και την Παρασκευή περίπου, διότι στη συνέχεια το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα κυριαρχούν, ενώ τα χιόνια σε πρώτη προσέγγιση θα κρατηθούν ψηλά στα βουνά μας.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα».

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025

Στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που από το βράδυ θα πυκνώσουν.

Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη.

Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025

Στα δυτικά τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Στα ανατολικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες στα ανατολικά. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-12-2025

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.