Τσατραφύλλιας: Ο αντικυκλώνας θα καθορίσει τον καιρό τα Χριστούγεννα

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε νέα του πρόγνωση, ανέφερε πως ο αντικυκλώνας, που βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από τη χώρα, και η υποχώρησή του θα καθορίσουν μεταξύ άλλων τον καιρό για τα Χριστούγεννα.

Ο κ. Τσατραφύλλιας, στην ίδια ανάρτησή του, σχολίασε πως ο αντικυκλώνας εμποδίζει τον σχηματισμό των νεφών και, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά». Επισήμανε, δε, πως στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, ενδέχεται να εκδηλωθούν και κάποιες βροχές.

Όσον αφορά στον καιρό των Χριστουγέννων, διευκρίνισε τα εξής: «προς το παρών όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια σημαντική μεταβολή του καιρού (κρύα-χιόνια) η οποία θα επηρεάσει την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων (24-31/12)

Το αντίθετο! Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες».

Τσατραφύλλιας: Η ανάρτησή του για τον καιρό

«Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας...

Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε Θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.Αναφορικά για τον καιρό των Χριστουγέννων πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχής μας και εμποδίζει τον σχηματισμό νεφών δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά.

Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας (20/12) βέβαια, εμφανίζει κάποια σημάδια υποχώρησης και εκεί δεν αποκλείεται να έρθουν κάποιες βροχές.

Προς το παρών όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καποιά σημαντική μεταβολή του καιρού (κρύα-χιόνια) η οποία θα επηρεάσει την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων (24-31/12)

Το αντίθετο! Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες..

Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει σε λίγα 24ωρα...»

Μαρουσάκης: Η δική του πρόγνωση για τον καιρό

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης παρουσίασε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, ερωτηθείς από τους παρουσιαστές του Open για τον καιρό των Χριστουγέννων.

Όπως έχει αναφέρει τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι μετεωρολόγοι, ο καιρός τα Χριστούγεννα θα είναι άστατος. Το πρωί της Παρασκευής, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης μίλησε για κακοκαιρία.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε: «Τα έχουμε πει, αστάθεια. Κακοκαιρία θα έχουμε τα Χριστούγεννα, θα έχουμε βροχές», και συνέχισε λέγοντας ότι θα υπάρχει πιο καθαρή εικόνα για τον καιρό των εορτών σε μερικές ημέρες, ώστε να γνωρίζουν οι ειδικοί συγκεκριμένα ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο.