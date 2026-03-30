Νίκος Πλακιάς για Μάνεση: «Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου»

Ποικίλες αντιδράσεις έχουν προκληθεί τις τελευταίες ώρες, μετά το σχόλιο του Νίκου Μάνεση σχετικά με τη δίκη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Από συναδέλφους του Νίκου Μάνεση έως και συγγενείς των θυμάτων, αρκετοί εξέφρασαν έντονη δυσφορία και κριτική για τα λεγόμενά του, παρά το γεγονός του ότι ο ίδιος την επόμενη ημέρα, ζήτησε συγγνώμη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο όταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» που παρουσιάζει, μιλώντας για τη δίκη των Τεμπών και όσα ειπώθηκαν για τη χωρητικότητα, σχολίασε πως δεν υπάρχει διαθέσιμος μεγαλύτερος χώρος, σημειώνοντας ότι ούτε το ΟΑΚΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

«Δεν έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα αυτή την περίοδο και δεν είναι διαθέσιμο και το Ολυμπιακό Στάδιο, τι να κάνουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δήλωση αυτή ωστόσο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με τον Νίκο Χαλκιά να του απαντά μέσω ανάρτησής του στα social media.

Νίκος Πλακιάς για Μάνεση: «Πλέον θα είναι πολλοί τώρα που θα σε φτύνουν»

Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του στα Τέμπη, ξέσπασε μέσω ανάρτησής του στα social media, αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «αλήτη».

«Όταν κάποιος σας ρωτήσει τι σημαίνει η λέξη αλήτης δείξτε τον συγκεκριμένο. Γέμισε σάλια το στούντιο του. Μην φοβάσαι θα ξαναέρθει ο Πρωθυπουργός να τον ρωτήσεις που θα πάει διακοπές. Εγώ δεν είμαι σαν τους συνεργάτες σου που τους ειρωνεύεσαι όλη την ώρα. Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου. Αλλά !!! Ποιος να σε ακολουθήσει, το πολύ πολύ εκείνος που σε έφτυσε τότε με το μηχανάκι, αλλά πλέον θα είναι πολλοί τώρα που θα σε φτύνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ.

Την επόμενη ημέρα, ο Νίκος Μάνεσης τοποθετήθηκε για την επίμαχη δήλωση, ζητώντας δημόσια συγγνώμη.

«Επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και δεν θέλω να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Να γίνει άμεσα η δίκη και εκείνοι οι οποίοι έφταιξαν να πάνε στη φυλακή με τη χειρότερη ποινή. Εχθές κάνοντας black humor είπα ότι δεν είναι διαθέσιμο το Ολυμπιακό Στάδιο, αν αυτό ενοχλεί, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το παίρνω πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, ωστόσο οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν.