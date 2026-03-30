Νεκρές γυναίκες στου Ζωγράφου: Εντολή εισαγγελέα για τη σύλληψη του γιου της οικογένειας

Τι ισχυρίστηκε ο 54χρονος γιος της οικογένειας

Περιπολικό της ΕΛΑΣ έξω από το διαμέρισμα όπου βρέθηκαν νεκρές οι γυναίκες / Eurokinissi
Την εγρήγορση των αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός δύο σορών γυναικών σε προχωρημένη σήψη, σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, επί της οδού Κουσίδη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει -μέχρι στιγμής- γνωστά από την ΕΡΤ, οι σοροί στου Ζωγράφου ανήκουν σε μία μητέρα και την κόρη της, με τον γιο της οικογένειας να συλλαμβάνεται με εντολή εισαγγελέα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι οι δύο άτυχες γυναίκες πέθαναν μόνες τους και πως τοποθέτησε τις σορούς στο σφραγισμένο δωμάτιο στου Ζωγράφου, καθώς δεν ήθελε να γίνει γνωστός ο θάνατός τους.

Ο 54χρονος γιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και κόρη άφησαν την τελευταία τους πνοή τρεις μήνες πριν. Συγγενείς υποστηρίζουν πως είχαν τρεις μήνες να επικοινωνήσουν με τις δύο γυναίκες, ενώ ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο, ανέφερε ότι οι σοροί βρίσκονταν στο διαμέρισμα για πάνω από έναν μήνα.

Ζωγράφου: Οι γυναίκες αγνοούνταν επί μήνες

Σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες, οι δύο γυναίκες αγνοούνταν για αρκετούς μήνες, με τους συγγενείς να εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας τους. Το Σάββατο αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που τους υπέδειξαν οι συγγενείς των δύο γυναικών, αλλά κανείς δεν τους άνοιξε.

Ωστόσο, όπως μεταφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το απόγευμα της Κυριακής ο γιος της οικογένειας άνοιξε την πόρτα και αρχικά δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμα ενώ στη συνέχεια φέρεται να ανέφερε πως οι αγνοούμενες βρίσκονταν σε διαφορετική οικία, σε άλλο δρόμο. Μετά τον έλεγχο των αρχών στο σπίτι που τούς είχε υποδειχθεί, επέστρεψαν στο αρχικό διαμέρισμα.

Κατά τον έλεγχό του, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο στο οποίο εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

