Ζωγράφου: Νεκρές γυναίκες εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα

Δύο σορούς γυναικών σε προχωρημένη σήψη εντόπισαν το πρωί της Δευτέρας (30/3) οι αστυνομικές αρχές σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ.

Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, έχει προσαχθεί και εξετάζεται ένας ένοικος, ενώ η πόρτα του δωματίου διαμερίσματος ήταν σφραγισμένη με δομικό υλικό.

Η δήλωση εξαφάνισης των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, είχε γίνει εδώ και αρκετό καιρό από συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ οι αρχές έχουν προσαγάγει τον γιο ο οποίος ανακρίνεται.

Οι αρχές αναμένουν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, για να διαπιστωθεί η αιτία και ο χρόνος θανάτου των δύο γυναικών στου Ζωγράφου, όσο οι έρευνές τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, από την περασμένη Πέμπτη, είχαν προηγηθεί καταγγελίες από συγγενείς των δύο γυναικών στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Ζωγράφου: Οι δύο γυναίκες αγνοούνταν για αρκετούς μήνες

Σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες, αγνοούνταν για αρκετούς μήνες, με τους συγγενείς να εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας τους. Το Σάββατο αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που τους υπέδειξαν οι συγγενείς των δύο γυναικών, αλλά κανείς δεν τους άνοιξε.

Ωστόσο, όπως μεταφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το απόγευμα της Κυριακής ο γιος της οικογένειας άνοιξε την πόρτα και αρχικά δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμα ενώ στη συνέχεια φέρεται να ανέφερε πως οι αγνοούμενες βρίσκονταν σε διαφορετική οικία, σε άλλο δρόμο. Μετά τον έλεγχο των αρχών στο σπίτι που τούς είχε υποδειχθεί, επέστρεψαν στο αρχικό διαμέρισμα.

Κατά τον έλεγχό του, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο στο οποίο εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ