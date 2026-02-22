«Μην πετάτε χαρταετό κοντά σε καλώδια» - Οι πιθανοί κίνδυνοι

Με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα και το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού, υπενθυμίζεται η ανάγκη αυξημένης προσοχής, ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια και πυλώνες ρεύματος.

Εάν ο χαρταετός πλησιάσει κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για το άτομο που τον χειρίζεται αλλά και για διακοπή της παροχής ρεύματος στην περιοχή.

Μέσω ανάρτησης που έκανε στο Facebook, ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, υπενθύμισε, πως «όταν πετάμε χαρταετό πρέπει να αποφεύγουμε απολύτως τα ηλεκτρικά καλώδια και τους πυλώνες ρεύματος...».

Όπως εξήγησε στη συνέχεια:

«Τα καλώδια μεταφέρουν υψηλή τάση και ο σπάγκος μπορεί να γίνει αγωγός.

Αν υπάρχει υγρασία, ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται δραματικά.

Η επαφή μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.

Η προσπάθεια απεμπλοκής χαρταετού από καλώδια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Αν μπλεχτεί χαρταετός σε καλώδια:

Δεν τον πλησιάζουμε.

Δεν προσπαθούμε να τον κατεβάσουμε.

Ενημερώνουμε άμεσα τη ΔΕΔΔΗΕ».

Όσο για τις καιρικές συνθήκες της Καθαράς Δευτέρας, σημειώνεται αισθητή βελτίωση του καιρού και ευνοείται το πέταγμα του χαρταετού.