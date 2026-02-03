Meteo: Το τελευταίο τετράμηνο, η Αττική δέχτηκε ποσότητα βροχής αντίστοιχη με αυτή ενός ολόκληρου έτους

Σχεδόν ίσο με το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ήταν το συνολικό ύψος υετού που καταγράφηκε στην Αττική κατά το τελευταίο τετράμηνο, από τον Οκτώβριο 2025 έως και τον Ιανουάριο 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα, στην Αθήνα και σύμφωνα με τον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό του meteo.gr / Ε.Α.Α., το συνολικό ύψος βροχής για τον Ιανουάριο του 2026 ανήλθε στα 133,6 mm, τιμή περίπου κατά 50% υψηλότερη από τη μέση κλιματική τιμή για τον συγκεκριμένο μήνα. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν ότι ο Ιανουάριος του 2026 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις στην περιοχή της Αττικής, αλλά και σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά μηνιαία ύψη βροχής.

Όπως αποτυπώνεται στον χάρτη της Εικόνας 1, τέσσερις σταθμοί κατέγραψαν συνολικό μηνιαίο ύψος υετού άνω των 800 mm, 13 σταθμοί άνω των 600 mm και 23 σταθμοί άνω των 400 mm. Παράλληλα, 343 σταθμοί, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 62% του συνόλου των ενεργών σταθμών, κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 mm.

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Θεοδώριανα Άρτας, όπου σημειώθηκαν 890 mm. Ιδιαίτερα υψηλές ποσότητες υετού καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, όπου στο διάστημα από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Ιανουάριο 2026, δηλαδή μέσα σε τέσσερις μήνες, τα συνολικά ύψη βροχής ξεπέρασαν κατά τόπους τα 2.000 mm.

Σημαντικά ύψη βροχής σημειώθηκαν επίσης σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Πελοποννήσου, της δυτικής Κρήτης και της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Αντίθετα, χαμηλότερες ποσότητες βροχής καταγράφηκαν στον κάμπο της Θεσσαλίας, στην κεντρική Μακεδονία και στην ανατολική Κρήτη.