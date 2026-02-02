Μαρουσάκης: «Την Τετάρτη μας προσεγγίζει και πάλι νέο κύμα κακοκαιρίας»

Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το προηγούμενο εικοσιτετράωρο τη χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους, άφησε πίσω του σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού, οδήγησαν σε πλημμυρικά φαινόμενα, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις και ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Παράλληλα λόγω της κακοκαιρίας, καταγράφηκαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με κατολισθήσεις, διακοπές κυκλοφορίας και καθυστερήσεις, ενώ σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης.

Την ίδια ώρα, παρότι ο άστατος καιρός φαίνεται να υποχωρεί, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα επιδείνωση τις επόμενες ημέρες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό στο OPEN, ανέφερε ότι η πρόσκαιρη αυτή βελτίωση θα διαρκέσει έως την Τετάρτη το μεσημέρι, όπου αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.





Μαρουσάκης: Η νέα κακοκαιρία φέρνει εκτεταμένες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αύριο ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με καλές καιρικές συνθήκες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, εικόνα που θα διατηρηθεί έως και την Τετάρτη.

Ωστόσο, από το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται νέα επιδείνωση, καθώς ένα ακόμη κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, φέρνοντας εκτεταμένες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις στα ορεινά και τοπικά φαινόμενα ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Η νέα κακοκαιρία θα ενταθεί την Πέμπτη και θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τους ανέμους να φτάνουν ξανά σε επίπεδα θυέλλης.

Αν και η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές, τα φαινόμενα θα είναι έντονα, με μεγάλο όγκο νερού κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, ενώ προς το τέλος της θα επηρεαστούν και τα νησιά του ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.