Πατήσια: «Πήγες να με σκοτώσεις» – Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών κατέληξε σε μαχαίρωμα

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης μεταξύ δύο οδηγών στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών στα Πατήσια, όταν ένας 51χρονος διανομέας και ένας 70χρονος οδηγός ΙΧ διαπληκτίστηκαν για λόγους προτεραιότητας.

Όπως ακούγεται και στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο 51χρονος φώναξε προς τον 70χρονο «πήγες να με σκοτώσεις», ενώ λίγο αργότερα φαίνεται να σταματά τη μοτοσικλέτα του στην οδό Αχαρνών.

Στη συνέχεια ακολούθησε συμπλοκή με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν γροθιές, ενώ ο 70χρονος σύμφωνα με τις Αρχές τραυμάτισε με μαχαίρι τον 51χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του 70χρονου βρέθηκε μαχαίρι μήκους 9 εκατοστών και νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα.

Ο 51χρονος διανομέας βρίσκεται υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

