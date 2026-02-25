ΕΛΛΑΔΑ

No.1

Ελλάδα

Στο Τζάνειο εσπευσμένα 22χρονος από την Ηλεία με μηνιγγίτιδα

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πύργου, το βράδυ της Τρίτης

The LiFO team
The LiFO team
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο ένας 22χρονος από τον Πύργο Ηλείας, ο οποίος διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πύργου το βράδυ της Τρίτης, παρουσιάζοντας έντονα συμπτώματα και υψηλό πυρετό.

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν άμεσα σε διασωλήνωση, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο ilialive.gr.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

 
Ελλάδα

Tags

0

No.1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Ελλάδα / Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης: Περίπου 40 φοιτητές αντέγραψαν από το AI στο ίδιο μάθημα - «Μητέρα μου ζήτησε να αναθεωρήσω»

«Ήρθε με μια φίλη της και μου επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα που ασκούν, θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ», τόνισε
THE LIFO TEAM
 
 