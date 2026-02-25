Βορίζια: «Δεν κρατούσα όπλο, προσπαθούσα να τον αποτρέψω» υποστηρίζει ο προφυλακισμένος ξάδελφος του Καργάκη

Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο 48χρονος συγγενής του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχει προφυλακιστεί μετά την τραγωδία που σημειώθηκε τον Νοέμβριο στα Βορίζια.

Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την παρουσία του στο σημείο της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, κατά την οποία έπεσαν νεκροί από ανταλλαγή πυροβολισμών, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Υπενθυμίζεται πως η παρουσία του 48χρονου φέρεται να καταγράφεται σε βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ από υπερυψωμένο σημείο.

Ο ίδιος ωστόσο σήμερα, παρουσίασε τη δική του εκδοχή για όσα αποτυπώνονται στο επίμαχο υλικό, υποστηρίζοντας πως δεν κρατούσε όπλο. Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε πως δεν συμμετείχε στους πυροβολισμούς, αλλά προσπάθησε να αποτρέψει τον συγγενή του.

«Δεν κρατούσα όπλο, δεν πυροβόλησα. Προσπαθούσα να τον αποτρέψω», φέρεται να ανέφερε, επιχειρώντας να εξηγήσει τις κινήσεις του που καταγράφονται στο βίντεο.

Υποστήριξε επίσης ότι τα στιγμιότυπα στα οποία φαίνεται να ακολουθεί ένοπλο συγγενή του καταγράφηκαν σε δεύτερο χρόνο και όχι τη στιγμή των πυροβολισμών.

Παράλληλα, για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, φέρεται να δήλωσε άγνοια, επαναλαμβάνοντας ότι δεν κρατούσε όπλο και δεν γνωρίζει ποιος πυροβόλησε. «Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί» απάντησε, επιμένοντας στην ίδια γραμμή υπεράσπισης.

Από την πλευρά των συνηγόρων του έχει κατατεθεί αίτημα να κληθεί να καταθέσει ο αστυνομικός που κατέγραψε το επίμαχο βίντεο, καθώς εκτιμούν ότι μπορεί να δώσει κρίσιμες διευκρινίσεις για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής το αίτημα δεν έχει προχωρήσει, ωστόσο η υπεράσπιση αναμένεται να επιμείνει, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη μαρτυρία ενδέχεται να ρίξει φως σε κομβικά σημεία της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από cretalive.gr