Τεμπή: Απεργούν στις 28 Φεβρουαρίου οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Η Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ανακοίνωσε πως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα απεργήσουν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Τα πρόσφατα γεγονότα στην εναέρια κυκλοφορία, όπως το επικίνδυνο συμβάν απώλειας ραδιοτηλεφωνικής επικοινωνίας στις 4 του Γενάρη, δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

«Οι εργαζόμενοι δεν ξεχνάμε τα θύματα των Τεμπών και δεν συγχωρούμε. Απαιτούμε να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος. Όλες και όλοι στην απεργία στις 28 του Φλεβάρη για να μην θρηνήσουμε αεροπορικά Τέμπη!» προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τέμπη: Η ανακοίνωση για την απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

«Στις 28 του Φλεβάρη οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας απεργούμε!

Η Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας καλεί όλες τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ το Σάββατο 28 του Φλεβάρη, ημέρα που συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών.

Τα πρόσφατα γεγονότα στην εναέρια κυκλοφορία, όπως το επικίνδυνο συμβάν απώλειας ραδιοτηλεφωνικής επικοινωνίας στις 4 του Γενάρη, δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού.

Είναι σε πλήρη αντίθεση με την ασφάλεια των πτήσεων, την κοινή λογική και το αίτημα για μείωση της χωρητικότητας η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει αύξηση της χωρητικότητας και της ροής την καλοκαιρινή περίοδο που έρχεται.

Η ομάδα των απεργοσπαστών στο ΔΣ της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας βαρύνεται με πολύ σοβαρά ψέματα σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων.

Η πλειοψηφία του ΔΣ της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ) δεν έχει πλέον κανένα πρόσχημα να επικαλεστεί για να μην συμμετέχει στην απεργία.

Οι εργαζόμενοι δεν ξεχνάμε τα θύματα των Τεμπών και δεν συγχωρούμε. Απαιτούμε να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος. Όλες και όλοι στην απεργία στις 28 του Φλεβάρη για να μην θρηνήσουμε αεροπορικά Τέμπη!»

