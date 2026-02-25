ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη οδηγός ταξί στην Αθήνα: Κινήθηκε παράνομα με διπλή ταρίφα 56 φορές

Μέσα σε μόλις πέντε ημέρες ο οδηγός είχε εφαρμόσει τη συγκεκριμένη μέθοδο τουλάχιστον 56 φορές

The LiFO team
Οδηγός ταξί συνελήφθη στην Αθήνα, καθώς χρησιμοποιούσε παράνομα διπλή ταρίφα στο ταξίμετρό του / Φωτ. αρχείου Unsplash
Συνελήφθη 59χρονος οδηγός ταξί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε παράνομα διπλή ταρίφα στο ταξίμετρό του, επιβαρύνοντας αδικαιολόγητα τους πελάτες του.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από αστυνομικούς  της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, διαπιστώθηκε ότι το ταξίμετρο ήταν ρυθμισμένο σε διπλή ταρίφα, παρότι επρόκειτο για μεσημβρινές ώρες, οπότε ισχύει η μονή ταρίφα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, προέκυψε επίσης, ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Μέσα σε μόλις πέντε ημέρες ο οδηγός είχε εφαρμόσει τη συγκεκριμένη μέθοδο τουλάχιστον 56 φορές, αποκομίζοντας παράνομο όφελος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και συστηματική είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ' εξακολούθηση. Ο 59χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ εξετάζεται αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά πέραν όσων έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί.
 

 
 
