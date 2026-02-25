Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης: Περίπου 40 φοιτητές αντέγραψαν από το AI στο ίδιο μάθημα - «Μητέρα μου ζήτησε να αναθεωρήσω»

Με αφορμή ανάρτησή του στο Facebook, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Δημήτρης Ξενάκης, περιγράφει κάτι που όπως σημείωσε «είδε για πρώτη φορά στα 23 χρόνια που διδάσκει».

Μέσω Facebook, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα φοιτητή ο οποίος «κόπηκε» στο μάθημά του λόγω αντιγραφής από το AI, (Τεχνητή Νοημοσύνη), ζήτησε να αναθεωρήσει τη βαθμολογία του.

Ο καθηγητής εξήγησε στο Mega, ότι: «Δεν είναι η πρώτη φορά που "συλλαμβάνουμε" κάποιον φοιτητή να προσπαθεί να αντιγράψει στις εξετάσεις. Αυτό το οποίο άλλαξε σε αυτή την εξεταστική είναι ότι έγινε μια πολύ εκτεταμένη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αντιγραφή και αλλάξαμε κάποιους βαθμούς που ανακύψαμε εκ των υστέρων ότι είναι ακριβώς τα ίδια κείμενα που το AI παράγει όταν του κάνεις αυτή την ερώτηση».

«Είναι βέβαιο, γιατί δεν έγινε από έναν φοιτητή αλλά από 40», τόνισε, εξηγώντας ότι οι 40 φοιτητές είχαν το ίδιο κείμενο «με πολύ μικρές διαφορές και όλοι με την ίδια ξύλινη γλώσσα του AI που είναι πια εύκολα αναγνωρίσιμη. Το μάθημα ήταν Διεθνείς Σχέσεις».

Ολόκληρη η ανάρτηση του καθηγητή

«Σήμερα, για πρώτη φορά στα 23 συναπτά έτη που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εμφανίστηκε γονέας φοιτητή που μου ζήτησε να ξανάδώ το γραπτό και να αναθεωρήσω την βαθμολογία μου! Αρχικά ο φοιτητής μου είχε στείλει e-mail ζητώντας εξηγήσεις για τη βαθμολογία, στο οποίο απάντησα με την εναλλακτική της προφορικής εξέτασης σήμερα το πρωί. Αντί του φοιτητή όμως εμφανίστηκε η αθάνατη Ελληνίδα μάνα. Δικαιολόγησε την απουσία του τέκνου της καθότι είχε πάθει κάποιο σύνδρομο στο στομάχι και δεν μπορούσε να έρθει. Δεν θα είχα καμία αμφιβολία για την εγκυρότητα των λεγομένων τής αν δεν μου απαντούσε πως δεν μπορεί να εξεταστεί ο γιος της γιατί θα πρέπει να (ξανά)διαβάσει καθώς έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την γραπτή εξέταση. Θεώρησε δε καλό να φέρει και μία συνάδελφο της, η οποία μπούκαρε στο γραφείο μου και επέμενε με απαξιωτικό τρόπο να παραμείνει κατά τη διάρκεια του γονεϊκού "αιτήματος". Μου τόνισε πως μαζί ήρθαν από την Αθήνα και ειδικά γι'αυτό τον σκοπό, κυρίως όμως μου επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα (!) που ασκούν, θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ ή με κάποιο τρόπο θα θελήσω να επωφεληθώ από αυτό και έτσι θα αλλάξω γνώμη για τον κανακάρη μας (ο οποίος κόπηκε λόγω αντιγραφής από το AI). Για όλα αυτά ευτυχώς ήταν παρούσα και η καλή συνάδελφος Γεωργία Δημάρη αλλιώς και εγώ θα δυσκολεύομουν να τα πιστέψω. Αν και μάλλον ήρθαν από την πρωτεύουσα για το Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι, ίσως θεώρησαν πως το ίδιο καρνάβαλοι είμαστε και οι καθηγητές στο λόφο του Γάλλου. Ή μήπως έτσι συνηθίζουν να κάνουν τις δουλίτσες τους; Δεν θα το έκανα θέμα ότι στα τόσα χρόνια βρέθηκε ένας υπερ-προστατευτικός γονέας που ξεπέρασε τα όρια, αν δεν είχε τεράστια σημασία η ιδιότητά του και η μέθοδος πίεσης που ακολούθησε μαζί με την ιδιαιτέρως επιθετική και προκλητικά απαξιωτική συνάδελφο της. Όταν μάλιστα προσπάθησα να της εξηγήσω ότι στη θέση της θα ντρεπόμουν και ας αναλογιστεί λίγο αυτό που κάνει, η απάντηση ήταν ακόμη πιο αποκαρδιωτική συνολικά για τη διαφθορά, την αδικία και τη σήψη γύρω μας. Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;».