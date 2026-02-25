Η εξήγηση πίσω από τα βαμμένα κόκκινα πρόβατα στην Κρήτη

Βοσκός από την Κρήτη έβαψε τα πρόβατά του με έντονο κόκκινο χρώμα, μια πρακτική που, όπως φαίνεται, υιοθετούν αρκετοί κτηνοτρόφοι το τελευταίο διάστημα.

Πλάνα που προβλήθηκαν στο Action 24 δείχνουν ένα κοπάδι με πρόβατα, τα οποία είναι βαμμένα κόκκινα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, η συγκεκριμένη πρακτική δεν έχει διακοσμητικό χαρακτήρα. Οι κτηνοτρόφοι βάφουν τα ζώα τους ώστε να είναι ευδιάκριτα από απόσταση και εύκολα αναγνωρίσιμα, ειδικά ενόψει της πασχαλινής περιόδου, οπότε και αυξάνονται τα περιστατικά ζωοκλοπής, που πλήττουν ιδιαίτερα περιοχές όπως η Κρήτη.

Η ζωοκλοπή αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα σε περιοχές της Κρήτης, με τους παραγωγούς να αναζητούν τρόπους προστασίας των κοπαδιών τους.

Όπως επισημαίνεται, παρόμοιες κινήσεις γίνονται και από άλλους κτηνοτρόφους, οι οποίοι χρησιμοποιούν σπρέι για να σημαδέψουν τα ζώα τους, επιχειρώντας να αποτρέψουν κλοπές την περίοδο αυξημένης εμπορικής δραστηριότητας.