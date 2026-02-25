Μαρία Καρυστιανού: «Διαβούλευση και δημοψήφισμα θα υπάρχουν από εδώ και έπειτα»

Η Μαρία Καρυστιανού παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open και τοποθετήθηκε για το ζήτημα της δημόσιας διαβούλευσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Ίσως τρόμαξε η λέξη διαβούλευση, δημόσιος διάλογος, αλλά καλό είναι να το συνηθίσουν γιατί και διαβούλευση και δημοψήφισμα θα υπάρχουν από εδώ και έπειτα» είπε αρχικά η κυρία Καρυστιανού.

«Δεν θα αφορούν τα θέματα για ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά δεν μπορούν να μπουν σε διαβούλευση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν, και καλώς υπάρχουν, και υποχρέωσή μας είναι να τα προστατεύουμε. Αναφέρθηκα στο θέμα των αμβλώσεων και εκεί έγινε η διαστρέβλωση των λόγων μου» ξεκαθάρισε η Μαρία Καρυστιανού, για να προσθέσει: «Προφανώς και το ανθρώπινο δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της, δεν θα της το πάρει κανένας, είναι δικαίωμά της και καλά κάνει, και ο νόμος για τις αμβλώσεις ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

Μαρία Καρυστιανού: Τι είπε για τις αμβλώσεις

«Το θέμα δεν είναι αυτό. Στον δημόσιο διάλογο, θα πρέπει να μπει οτιδήποτε άλλο αφορά το θέμα "αμβλώσεις". Ως γιατρός, έχω συνηθίσει να βλέπω ένα πρόβλημα σφαιρικά, η άμβλωση είναι ένα χειρουργείο, μία αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν χιλιάδες άλλα πράγματα που πρέπει να λυθούν» διευκρίνισε.

«Δεν πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα; δεν πρέπει να μιλήσουμε για τις γυναίκες που οδηγούνται σε αναγκαστική άμβλωση για παράδειγμα; Και θα σας μιλήσω με αριθμούς. Το θέμα των αμβλώσεων, γενικά, αντανακλά και το επίπεδο και της κοινωνικής μας μέριμνας, το επίπεδο της υγείας μας και πώς βλέπουμε τα πράγματα» συνέχισε η κυρία Καρυστιανού.

«Οι υψηλοί αριθμοί αμβλώσεων δείχνουν χαμηλό επίπεδο σ' όλα αυτά. Να σας πω, πως εμείς στην Ελλάδα είμαστε στις 200 με 300.000 τον χρόνο, η γείτονα χώρα, η Ιταλία έχει γύρω στις 70.000, η Γερμανία γύρω στις 100.000, η Γαλλία έχει 225.000» παρέθεσε.

«Άρα, εδώ πέρα αφορά ένα πρόβλημα και δεν αφορά το δικαίωμα της γυναίκας να επιλέξει. Προφανώς και θα επιλέξει αυτό που θέλει να κάνει εκείνη τη στιγμή. Το θέμα, όμως, είναι τι κάνουμε σαν κοινωνία, για να περιορίσουμε αυτόν τον αριθμό και να μην οδηγούνται άδικα οι γυναίκες που δεν θα ήθελαν, εάν υπήρχαν οι συνθήκες, σ' αυτό το χειρουργείο. Από το οποίο, πρέπει να σας πω, ότι κάποιες γυναίκες, μετά, αντιμετωπίζονται ισόβιο πρόβλημα υγείας».

Καταλήγοντας, είπε: «Είναι 100% θέμα πολιτικής, δεν πάμε να λύσουμε τα θέματα που έχουν λυθεί ήδη, πάμε να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τις αμβλώσεις και να δούμε τι μπορούμε να λύσουμε, και πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να φροντίσουμε καλύτερα τις γυναίκες».