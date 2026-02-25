Δίκη για τη διαπόμπευση πρώην πρύτανη ΑΣΟΕΕ: «Με έπιασαν από τον λαιμό» κατέθεσε

Ξεκίνησε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο η δίκη τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση της διαπόμπευσης του πρώην πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη, τον Οκτώβριο του 2020.

Ο πανεπιστημιακός περιέγραψε στο δικαστήριο τις στιγμές που βίωσε όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο γραφείο του, στον πρώτο όροφο του ιδρύματος, στις 29 Οκτωβρίου 2020, ενώ βρισκόταν εκεί μαζί με τον τότε αντιπρύτανη.

«Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και μπήκε μια ομάδα οκτώ ή εννέα ατόμων. Άρχισαν να σπάνε αντικείμενα, βιτρίνες, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Αιφνιδιάστηκα», ανέφερε. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι περισσότεροι φορούσαν κουκούλες, ενώ όσοι δεν είχαν καλυμμένο πρόσωπο, είχαν φροντίσει να αποκρύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Όπως είπε, ξεχώρισε «μια ψηλή κοπέλα με καστανά μαλλιά», κυρίως «για το μένος με το οποίο έσπαγε πράγματα».

ΑΣΟΕΕ: «Με έπιασαν από τον λαιμό»

Ο κ. Μπουραντώνης περιέγραψε ότι τρεις άνδρες τον ακινητοποίησαν: «Με έπιασαν από τον λαιμό και μου έβαλαν τα χέρια πίσω. Μου απηύθυναν απειλές να μην κινηθώ γιατί θα πάθω τα χειρότερα. Στη συνέχεια μου κρέμασαν μία ταμπέλα με αναφορά στις καταλήψεις. Την έβαλαν μετά βίας. Ήταν σκηνή αγριότητας», κατέθεσε.

Ένας από τους δράστες, όπως ανέφερε, τον φωτογράφισε πριν αποχωρήσει η ομάδα. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον χώρο μετά την επίθεση «βομβαρδισμένο», σημειώνοντας ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

«Το μόνο που έκανα ήταν να ρωτήσω αν είναι καλά η γραμματέας και μετά πήγα στην αίθουσα της Συγκλήτου και έμεινα εκεί για πολλή ώρα», είπε. Όπως ανέφερε, μετά το περιστατικό επικράτησε κλίμα ανησυχίας και ανασφάλειας στο ίδρυμα. «Ήταν μια τρομακτική επίθεση», τόνισε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας, ο πρώην πρύτανης είπε ότι υπήρχε φύλαξη στον χώρο, χωρίς όμως έλεγχο εισόδου και εξόδου. Πρόσθεσε επίσης ότι από την πλευρά του ιδρύματος δεν έγιναν ενέργειες για τον εντοπισμό της ομάδας.

Η κατάθεσή του θα συνεχιστεί στις 23 Μαρτίου.

Αρχικά, στην υπόθεση είχαν κατηγορηθεί οκτώ άτομα για κακουργηματικές πράξεις. Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, πέντε απαλλάχθηκαν με βούλευμα, ενώ οι τρεις που παραπέμφθηκαν δικάζονται για πλημμεληματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας κατά συναυτουργία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

