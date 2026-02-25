ΕΛΛΑΔΑ

Ρίο: Παραμένει στη ΜΕΘ το βρέφος που διαγνώσθηκε με μηνιγγίτιδα - Νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του

Η ενημέρωση από τον διευθυντή ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας του βρέφους

Παραμένει στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο το πέντε μηνών βρέφος που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα / Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, παραμένει το πέντε μηνών βρέφος που διαγνώσθηκε με μηνιγγίτιδα.

Νέα ενημέρωση για την πορεία της υγείας του έδωσε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης.

Όπως υπογράμμισε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, «ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ. λόγω επιθετικής μηνιγιτιδοκοκκικης σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στην μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».

Ρίο: Η αεροδιακομιδή του βρέφους με μηνιγγίτιδα από τη Ζάκυνθο

Η διακομιδή του βρέφους από τη Ζάκυνθο στην Πάτρα κρίθηκε απαραίτητη και, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οργανώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το μωρό παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς, με την υγεία του να επιδεινώνεται ραγδαία.

Η αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο του Ρίου αποφασίστηκε προκειμένου να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν γιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς και ιδιώτες παιδίατροι, ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να καταστεί δυνατή η άμεση μεταφορά του βρέφους.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ

