Καιρός: Έρχονται πολυήμερες βροχές - Πότε κορυφώνεται η κακοκαιρία

Νέο κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να χτυπήσει αρκετές περιοχές της χώρας, φέρνοντας πολλές ημέρες βροχών και καταιγίδων.

Ανάρτηση για την κακοκαιρία έκανε και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Η κακοκαιρία που έρχεται προς την Ελλάδα

Όπως τονίζει ο κ. Καλλιάνος, η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά, με βασικά χαρακτηριστικά τις βροχές και καταιγίδες, τους ενισχυμένους νοτιάδες στα πελάγη και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως η Πέμπτη, η οποία αναμένεται να είναι η ημέρα με τα πιο έντονα φαινόμενα. Όπως τονίζει ο κ. Καλλιάνος, αν και πρόκειται για κακοκαιρίες τυπικές για την εποχή, απαιτείται αυξημένη προσοχή σε περιοχές όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν ισχυρό χαρακτήρα.

«Πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, ωστόσο με τοπικά περιόδους αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, για αυτή την εβδομάδα» υποστηρίζει ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάρτηση:

«Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου (ξεκίνημα της κακοκαιρίας από τα Δυτικά)

Από το βράδυ αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα Δυτικά και Βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ (σταδιακά) στο Ιόνιο

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, επομένως αρκετές βροχές ενδέχεται να είναι και λασποβροχές.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου (η πιο βροχερή μέρα)

Η Πέμπτη αποτελεί την ημέρα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι ια εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Κατά τόπους ισχυρές ισχυρές καταιγίδες

Άνεμοι: Νότιοι - Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας πάνω από τα 1500-1700 μέτρα.

Μετατόπιση της σκόνης στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (μόνο πολύ τοπικά οι δυνατές βροχές)

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα απασχολήσουν κυρίως τα Βορειοδυτικά και τα Δωδρκάνησα, όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη.

Τα φαινόμενα παραμένουν τοπικά ισχυρά, αλλά λιγότερο γενικευμένα σε σχέση με την Πέμπτη.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων

Παραμένει τοπική αστάθεια, αλλά χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα

Θα αποτελέσει μεταβατική ημέρα πριν την αξιολόγηση της επόμενης εβδομάδας»

Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία

Για την κακοκαιρία ανάρτηση έκανε και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, λέγοντας ότι «δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα».

«Προς το παρών η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογης.

Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.Έτσι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επιπεδα.

Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουνε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα», αναφέρει η ανάρτηση.