Πατήσια: Ποινική δίωξη στους οδηγούς για το επεισόδιο στην Αχαρνών

Δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε σε βάρος του 51χρονου διανομέα, που συνεπλάκη εχθές με 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα, στα Πατήσια, μετά από διαπληκτισμό που είχαν για θέμα προτεραιότητας.

Για το επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας, ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος και στον 70χρονο.

Σε βάρος του διανομέα η δίωξη αφορά κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος τού 70χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία και θα δικαστεί αφού λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Πατήσια: Πώς έγινε το επεισόδιο στην Αχαρνών

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί, ο 51χρονος φώναξε προς τον 70χρονο «πήγες να με σκοτώσεις», ενώ λίγο αργότερα φαίνεται να σταματά τη μοτοσικλέτα του στην οδό Αχαρνών.

Στη συνέχεια ακολούθησε συμπλοκή με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν γροθιές, ενώ ο 70χρονος σύμφωνα με τις αρχές τραυμάτισε με μαχαίρι τον 51χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του 70χρονου βρέθηκε μαχαίρι μήκους 9 εκατοστών και νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα.

Ο 51χρονος διανομέας βρίσκεται υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.