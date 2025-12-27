Μεταναστευτικό: Σχεδόν χίλιοι μετανάστες εντοπίστηκαν σε Κρήτη και Λέρο την εβδομάδα των Χριστουγέννων

Συνεχείς εντοπισμούς και διασώσεις μεταναστών πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα, το Λιμενικό, σε διάφορες περιοχές της χώρας αλλά ιδιαιτέρως στην Κρήτη.

Ενδεικτικό είναι, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος, ότι την εβδομάδα των Χριστουγέννων, από την Κυριακή 21/12 μέχρι και την Παρασκευή 26/12, εντοπίστηκαν 972 μετανάστες σε Γαύδο, Καλούς Λιμένες, Λέρο και Φαρμακονήσι.

Επιπλέον, σε μία νέα διάσωση ενός ακόμη μεγάλου αριθμού μεταναστών προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι λιμενικές Αρχές στα νότια της Κρήτης. Σκάφος με 131 μετανάστες εντοπίστηκε σε θαλάσσια ύδατα ανοιχτά της Γαύδου, και άμεσα σκάφη του Λιμενικού έσπευσαν στο σημείο για τη διάσωσή τους.

Επίσης, 7 μετανάστες, χωρίς χαρτιά νόμιμης εισόδου στη χώρα, συνελήφθη να μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας με ΙΧ που οδηγούσε, ένας άνδρας, χθες το βράδυ, σε επαρχιακή οδό του Έβρου. Τη σύλληψη διενήργησαν αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων της διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας. Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.

Οι ανακοινώσεις του Λιμενικού για περιστατικά από Κυριακή 21/12 μέχρι και Παρασκευή 26/12:

«Τις απογευματινές ώρες χθες (Κυριακή 21/12), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Παλαιόχωρας, της Χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 30 ν.μ. νοτιοδυτικά της Γαύδου. Στο σημείο έσπευσε ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX, όπου περισυνέλλεξε εκατόν δεκατέσσερις (114) αλλοδαπούς (όλοι άνδρες). Ακολούθως, οι αλλοδαποί μετεπιβιβάστηκαν σε δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων».

«Τις απογευματινές ώρες χθες (Κυριακή 21/12), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Γαύδου από Πλοίο της δύναμης FRONTEX, για τον εντοπισμό και τη διάσωση είκοσι οκτώ (28) αλλοδαπών (26 άνδρες και 2 γυναίκες) επιβαινόντων σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι “ΚΑΡΑΒΕ” της Γαύδου και στη συνέχεια, με τη συνδρομή ενός Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και ακολούθως σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ένας 25χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νοτίου Σουδάν) εκ των ανωτέρω, καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων, ο οποίος τους μετέφερε από το Τομπρούκ Λιβύης στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Ο 25χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 ¨Διευκόλυνση¨ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023 και του άρθρου 306 του Π.Κ. ¨Έκθεση¨, ενώ η λέμβος μεταφοράς κατασχέθηκε».

«Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (Δευτέρα 22/12), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Χανίων, της Παλαιόχωρας, της Χώρας Σφακίων και της Γαύδου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 30 ν.μ. νότια της Γαύδου. Οι 39 αλλοδαποί (34 άνδρες, 3 γυναίκες και 2 ανήλικοι) περισυνελλέγησαν από πλοίο της δύναμης FRONTEX. Στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όλοι καλά στην υγεία τους. Ακολούθως, οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν, με τη συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων».

«Τις πρωινές ώρες χθες (Τρίτη 23/12), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Παλαιόχωρας, της Χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 22 ν.μ. νοτιοδυτικά της Γαύδου. Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), όπου εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους 32 αλλοδαπούς (16 άντρες, 8 γυναίκες και 8 ανήλικους) επιβαίνοντές της. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων».

«Τις πρωινές ώρες χθες (Τρίτη 23/12), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Παλαιόχωρας, της Χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 30 ν.μ. νότια της Γαύδου. Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), όπου εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους 29 αλλοδαπούς (όλοι άνδρες) επιβαίνοντές της. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων».

«Τις βραδινές ώρες χθες (Τετάρτη 24/12), ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) εντόπισε ένα ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας, προς τη Λέρο. Ο χειριστής του Τ/Χ σκάφους δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, ενώ προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία το Τ/Χ σκάφος προσέγγισε τις ανατολικές ακτές της Λέρου, αποβιβάζοντας τους επιβαίνοντές του. Κατόπιν ερευνών από στελέχη της Λιμενικής Αρχής και στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν συνολικά τριάντα (30) αλλοδαποί (21 άνδρες, 3 γυναίκες και 6 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Λέρου. Δύο από τους αλλοδαπούς διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου, από όπου και εξήλθαν αυθημερόν. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου, ενώ το σκάφος μεταφοράς των αλλοδαπών κατασχέθηκε».

«Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (Χριστούγεννα), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 44 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το πλήρωμα του οποίου περισυνέλεξε 40 αλλοδαπούς (36 άνδρες, 1 γυναίκα και 3 ανήλικοι) και τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες, ενώ στη συνέχεια αναχώρησαν για το λιμάνι του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους επιβαίνοντες, εκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα, καταβάλλοντας έκαστος χρηματικά ποσά μεταξύ 10.000 έως 14.000 δηναρίων Λιβύης και 2.000 δολαρίων ΗΠΑ, για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη Είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση», καθώς και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων».

«Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα (Χριστούγεννα), στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «ΤΡΥΠΗΤΗ» της Γαύδου 32 αλλοδαπούς (30 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος). Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου, ενώ τις πρωινές ώρες πρόκειται να οδηγηθούν με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) αρχικά στην Παλαιόχωρα και στη συνέχεια στην Αγυά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων».

«Τις πρωινές ώρες χθες (Χριστούγεννα), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λέρου για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων στο Φαρμακονήσι. Ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Φαρμακονησίου, τα οποία εντόπισαν συνολικά 38 αλλοδαπούς (20 άνδρες, 14 γυναίκες και 4 ανήλικοι). Οι 13 εξ’ αυτών μεταφέρθηκαν με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) στο λιμάνι ¨ΛΑΚΚΙ¨ της Λέρου και οι υπόλοιποι 27 με σκάφος της δύναμης FRONTEX στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου. Ακολούθως, οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Λέρου. Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, ανάμεσά τους υπήρχε και ένα ανήλικο κορίτσι, το οποίο είχε πέσει στη θάλασσα. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησαν έρευνες από τρία ΠΛΣ, ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX και στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τυχόν εξελίξεις θα αναφερθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου».

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες (Χριστούγεννα), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λέρου για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων στο Φαρμακονήσι. Ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Φαρμακονησίου, τα οποία εντόπισαν συνολικά 38 αλλοδαπούς (25 άνδρες,12 γυναίκες και 1 ανήλικος). Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με σκάφος της δύναμης FRΟNTEX στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) του νησιού. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου».

«Τις πρωινές ώρες χθες (Παρασκευή 26/12), στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία “ΤΡΥΠΗΤΗ” 78 αλλοδαπούς (68 άντρες, 3 γυναίκες, 7 ανήλικοι). Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του δήμου Γαύδου, ενώ τις απογευματινές ώρες χθες, μεταφέρθηκαν με σκάφος της δύναμης FRONTEX έξωθεν του λιμένα της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια με τη συνδρομή ενός Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Ακολούθως οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων».

«Τις πρωινές ώρες χθες (Παρασκευή 26/12), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Γαύδου από σκάφος της δύναμης FRONTEX, για τον εντοπισμό και τη διάσωση 30 αλλοδαπών (29 άντρες, 1 γυναίκα) επιβαινόντων σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι “ΚΑΡΑΒΕ” της Γαύδου, ενώ τις απογευματινές ώρες χθες, μεταφέρθηκαν με έτερο σκάφος της δύναμης FRONTEX έξωθεν του λιμένα της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια με τη συνδρομή ενός Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Ακολούθως οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων».

«Τις βραδινές ώρες χθες (Παρασκευή 26/12), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου, της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 31,5 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Αμέσως, στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), όπου εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους τριάντα (30) αλλοδαπούς επιβαίνοντες, τους οποίους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ένα βρέφος (αγόρι) με τη μητέρα του έχρηζαν άμεσης ιατρικής περίθαλψης και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παραμένουν νοσηλευόμενοι. Οι εναπομείναντες είκοσι οκτώ (28) αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ τρεις άντρες εξ αυτών διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι δύο έλαβαν εξιτήριο τις πρωινές ώρες σήμερα, ενώ ο τρίτος παρέμεινε για νοσηλεία. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου».

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες (Παρασκευή 26/12), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 49 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Αμέσως, στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), όπου εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους 40 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (34 άνδρες και 6 ανήλικοι). Ακολούθως, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 19χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νότιου Σουδάν), ως ο διακινητής των υπολοίπων, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση». Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 24.12.2025 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό μεταξύ των 14.000 δηναρίων Λιβύης και 200.000 γκινέ Αιγύπτου, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα».

«Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες (Παρασκευή 26/12), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Παλαιόχωρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για παροχή συνδρομής σε σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 35 ν.μ. νότια της Γαύδου. Συνολικά 361 αλλοδαποί περισυλλέχθηκαν από το παραπλέον φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο «ALBERT MAERSK», σημαίας Δανίας με τη συνδρομή ενός Περιπολικού Σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν έξωθεν του λιμένα της Παλαιόχωρας και εν συνεχεία παρελήφθησαν από ΠΛΣ και αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Ακολούθως οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων».

«Τις βραδινές ώρες χθες (Παρασκευή 26/12), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας για την ύπαρξη αλλοδαπών στην παραλία Μύρτου Ιεράπετρας. Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν 13 αλλοδαπούς και τους οδήγησαν στο Λιμεναρχείο. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρα».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πάνω από 360 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Γαύδου

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αρκετοί Ευρωπαίοι πιστεύουν λανθασμένα ότι οι περισσότεροι μετανάστες είναι παράνομοι, σύμφωνα με δημοσκόπηση