Νέα ανησυχητική τάση στη Βρετανία - Ακροδεξιοί ταξιδεύουν στη Γαλλία για να τρομοκρατήσουν μετανάστες

Ένα νέο ανησυχητικό φαινόμενο κερδίζει έδαφος στη Βρετανία, όπου ακροδεξιοί οργανώνουν ταξίδια στο Καλαί της Γαλλίας για να τρομοκρατήσουν μετανάστες που φτάνουν εκεί με μικρά πλοία.

Ο επικεφαλής του Κόμματος Ανεξαρτησίας Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP), Νικ Τενκόνι, αποκάλεσε το φαινόμενο αυτό ως «το επόμενο μεγάλο πράγμα».

Όπως διερωτήθηκε ο ίδιος, «γιατί δεν έρχομαστε εδώ και δεν τους κάνουμε να νιώθουν εξαιρετικά ανεπιθύμητοι, δημιουργώντας ένα εχθρικό περιβάλλον;».

Η ανησυχητική τάση με στόχο τους μετανάστες

Φέτος, ακροδεξιοί ξεκίνησαν να πραγματοποιούν ταξίδια στο Καλαί και τη Δουνκέρκη για να τρομοκρατήσουν τους μετανάστες που περιμένουν να επιχειρήσουν την επικίνδυνη διάσχιση της Μάγχης από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τους εργαζόμενους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που τους υποστηρίζουν.

Τον Ιούνιο, ο Τενκόνι δήλωσε ότι οι Βρετανοί άνδρες που επιθυμούν να περιορίσουν τη μετανάστευση στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν «καθήκον» να μεταβούν στη Γαλλία και να παρενοχλούν τους άπορους μετανάστες. Έκτοτε, έχει πραγματοποιήσει αρκετές επισκέψεις, και οι αναφορές για ομάδες ανδρών που κακομεταχειρίζονται αιτούντες άσυλο έχουν γίνει συχνό φαινόμενο για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Καλαί.

Αν και το UKIP, το οποίο είναι εγγεγραμμένο πολιτικό κόμμα, ισχυρίζεται ότι «ηγείται» των ταξιδιών, και άλλοι άνθρωποι έχουν πραγματοποιήσει το ταξίδι αυτό, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας με την ονομασία «Raise the Colours».

Οι επισκέψεις του UKIP αποτελούν μέρος ενός νέου προγράμματος με την ονομασία «Αποστολή Προστασίας των Συνόρων», μια πρωτοβουλία που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 21.000 λίρες, σύμφωνα με τον διαδικτυακό λογαριασμό συγκέντρωσης χρημάτων.

Οι εργαζόμενοι σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οποίοι υποστηρίζουν τους μετανάστες στο Καλαί με τις πιο βασικές τους ανάγκες, βρίσκονται επίσης υπό απειλή, με ένα πρόσφατο βίντεο του UKIP στο YouTube να εστιάζει στο έργο της γαλλικής ΜΚΟ Utopia 56.

Σε μια πρόσφατη επίσκεψη, γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι σε φιλανθρωπικές οργανώσεις έλαβαν μηνύματα από πρόσφυγες που δήλωσαν ότι είχαν δεχτεί επίθεση από μια ομάδα Άγγλων ανδρών, οι οποίοι τους είχαν πάρει τις κουβέρτες, τα προσωπικά τους αντικείμενα και τα σωσίβια.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, το UKIP δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε άνδρες να πλησιάζουν ομάδες άστεγων μεταναστών που κοιμόντουσαν στο δρόμο τη νύχτα και να τους φωτίζουν επιθετικά με ένα φως που αναβόσβηνε μέχρι να ξυπνήσουν και να απομακρυνθούν.

Αυξάνονται οι επιθέσεις κατά μεταναστών

Από τότε που ανέλαβε επικεφαλής του UKIP τον Φεβρουάριο, ο Τενκόνι φαίνεται να έχει επισκεφθεί τέσσερις φορές τη βόρεια Γαλλία, όπου και ήρθε σε άμεση αντιπαράθεση με εργαζόμενους σε ΜΚΟ και αιτούντες άσυλο.

Ο ακτιβιστής Ράιαν Μπριντζ βρέθηκε επίσης στη βόρεια Γαλλία με μια ομάδα ανδρών υπό το σύνθημα «Raise the Colours» τις τελευταίες εβδομάδες. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube στα μέσα Νοεμβρίου, ο ίδιος κινηματογράφησε τον εαυτό του να περπατά μέσα στο νερό στα ανοικτά των ακτών της βόρειας Γαλλίας προς ένα μικρό σκάφος, φωνάζοντας: «Δεν είστε ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας».

Έξι άλλοι άνδρες βιντεοσκοπήθηκαν σε μια παραλία, ντυμένοι στα μαύρα και φορώντας GoPros δεμένα στο στήθος τους. Περιγραφόμενοι από έναν από τους συμμετέχοντες ως «οκτώ νεαροί από το Μπέρμιγχαμ», ισχυρίζονται ότι κατάφεραν να εμποδίσουν ανθρώπους να επιβιβαστούν σε πλοία με προορισμό την Αγγλία. «Δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό, θα συνεχίσουμε», είπε.

Μετά από αυτό, ο Μπριντζ προσέλαβε τον συνεργάτη του Τόμι Ρόμπινσον, Ντάνιελ Τόμας, γνωστό ως Ντάνι Τόμο, ο οποίος διαχειρίζεται έναν λογαριασμό στο YouTube με 120.000 συνδρομητές. Οι δύο επέστρεψαν πρόσφατα στη Γαλλία και ισχυρίζονται ότι κατέστρεψαν ένα φουσκωτό σκάφος που βρήκαν στην παραλία.

Οι υποστηρικτές ενθαρρύνονται να χρηματοδοτήσουν το έργο του Τόμας συμμετέχοντας σε ένα κανάλι μελών στο YouTube που κοστίζει μεταξύ 4,99 και 17,99 λίρες το μήνα. Ο Τόμας είπε επίσης ότι οι διαφημίσεις στα βίντεό του θα «βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της επόμενης αποστολής». Οι δύο άνδρες είχαν δημιουργήσει έναν ιστότοπο για την εκστρατεία τους με την ονομασία «Operation Overlord», ο οποίος όμως φαίνεται να έχει πλέον κλείσει.

Υπό απειλή και οι εργαζόμενοι σε φιλανθρωπικές οργανώσεις

Ένας εργαζόμενος σε φιλανθρωπική οργάνωση, ο οποίος εργάζεται για την Care4Calais, υποστήριξε ότι είχαν προσθέσει μια ενότητα στην ενημέρωση για τους εθελοντές της φιλανθρωπικής οργάνωσης σχετικά με τις επισκέψεις της ακροδεξιάς στη Δουνκέρκη και το Καλαί.

«Είδαμε το UKIP να βγαίνει το καλοκαίρι και από τότε έχουμε δει το Raise the Colours να βγαίνει μερικές φορές», εξήγησαν.

«Υπήρξαν επίσης επισκέψεις από άλλα άτομα, αλλά είναι δύσκολο να γνωρίζουμε σε ποιες οργανώσεις ανήκουν».

«Μετά τις επισκέψεις του UKIP, για παράδειγμα, είχαμε αναφορές για μια ομάδα ατόμων που περιφερόταν στην περιοχή της Δουνκέρκης τις πρώτες πρωινές ώρες, παρενοχλώντας τους ανθρώπους και κλέβοντας τα σωσίβιά τους. Οι άνθρωποι μας έλεγαν τι είχε συμβεί όταν φτάναμε στον τόπο. Λαμβάνουμε τακτικά αναφορές για Άγγλους που βρίσκονται εκεί και ότι συμπεριφέρονται προσβλητικά».

Η αναζωπύρωση των επισκέψεων και των αναφορών για παρενοχλήσεις έχει κάνει όσους εργάζονται στην φιλανθρωπική οργάνωση για πρόσφυγες Care4Calais ακόμη πιο προσεκτικούς στην εργασία τους. Οι εκτιμήσεις κινδύνου έχουν ενημερωθεί και οι διαδικασίες εκκένωσης έχουν αναθεωρηθεί.

Αυτό που κάνει αυτές τις εκδρομές στο Καλαί επικίνδυνες είναι ότι κανονικοποιούν την παρενόχληση των αιτούντων άσυλο και την παρουσιάζουν ως ένα είδος δημόσιου καθήκοντος.

Με πληροφορίες από Independent

