«Μαφία Κρήτης»: Νέα δικογραφία με πρώην ηγούμενο και έξι κατηγορουμένους

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση με την μαφία της Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στη διαμόρφωση της δεύτερης δικογραφίας, η οποία περιλαμβάνει έξι κατηγορουμένους.

Στη νέα δικογραφία για τη μαφία της Κρήτης εμπλέκονται δύο αδέρφια, τα οποία δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά και ένας πρώην ηγούμενος μοναστηριού. Σύμφωνα με το Star, η αρχική έρευνα για ναρκωτικά και όπλα οδήγησε στην αποκάλυψη νέων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Η μαφία της Κρήτης φαίνεται να είχε επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε πολλαπλούς τομείς, δημιουργώντας ένα πολύπλοκο δίκτυο παρανομιών.

Το επίκεντρο της νέας δικογραφίας αφορά τα 175 στρέμματα που ανήκουν στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων. Οι δύο αδέρφια ξενοδόχοι, παρότι είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την πρώτη υπόθεση, συνελήφθησαν εκ νέου στο πλαίσιο της δεύτερης έρευνας. Την επομένη ημέρα το πρωί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τη νέα δικογραφία.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι στη μαφία της Κρήτης είναι ιδιαίτερα σοβαρές και χαρακτηρίζονται ως κακουργήματα:

Εκβίαση σε βαθμό κακουργήματος

Πρόκληση σωματικής βλάβης

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο πρώην ηγούμενος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε εκβίαση και σωματικές βλάβες, καθώς και για απιστία στο Δημόσιο που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση της μαφίας της Κρήτης, καθώς αναμένεται ότι θα προκύψουν περισσότερα στοιχεία.