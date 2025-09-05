Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για τις συνομιλίες στη δικογραφία: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

Τι απάντησε για την επιμονή του κατηγορουμένου να μεσολαβήσει, ώστε ο ίδιος να γίνει μητροπολίτης, αλλά και την ασυνήθιστη οικειότητα σε διάλογό τους, που αποκαλύπτεται στη δικογραφία

Το όνομα του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ αναφέρεται στη δικογραφία για την υπόθεση της λεγόμενης «μαφίας της Κρήτης».

Ερωτηθείς για τη συνομιλία που υπάρχει μέσα στη δικογραφία με τον ίδιο και τον φερόμενο ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος και τη σύνδεση αυτής με την εκλογή του ως μητροπολίτη, ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ απάντησε στο Mega.

«Μου ζήτησε να μεταβώ στο χώρο του, που έχει ένα παρεκκλήσι του Αγίου Λαζάρου, να τελέσω έναν αγιασμό. Στον αγιασμό αυτό δεν ήμουν μόνος μου, ήταν και άλλοι επιφανείς της τοπικής κοινωνίας. Το εκκλησάκι αυτό επειδή είναι στο όνομα του Αγίου Λαζάρου και έχω στην κατοχή μου τεμάχιο λειψάνων του αγίου, που βρίσκεται μέσα στην εικόνα, είπα ότι θα φέρω την εικόνα για να προσκυνήσετε και να πάρετε την ευλογία», είπε.

Για την επικοινωνία του με τον φερόμενο δράστη, απάντησε, πως τον γνωρίζει, επειδή εκκλησιαζόταν στην ενορία του. «Προσφάτως ευχαρίστησα και δημόσια το πρόσωπό του, έκανε μία δωρεά τροφίμων για απόρους που υπάρχουν στην ενορία», σχολίασε.

Σε μια από τις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί και είναι στην δικογραφία, ο κατηγορούμενος -σύμφωνα με το Mega, είχε τον παρακάτω διάλογο με τον αρχιμανδρίτη:

Κατηγορούμενος: Είναι όντως γνήσιο το λείψανο, ή είναι ψεύτικο από ζώο;

Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Σκάσε ρε μ… μη λες μ…

Για την απάντηση του αρχιμανδρίτη, που δεν θυμίζει συμπεριφορά ιερωμένου, ο ίδιος απάντησε: «Συμφωνώ. Εντάξει, το γεγονός ότι υπήρχε μία επικοινωνία... Και όχι μόνο... Εσείς ξεχωρίσατε αυτό το κομμάτι από τη δικογραφία και καλά κάνατε, για να τοποθετηθώ και εγώ.. Αλλά όταν ένας άνθρωπος σου λέει ότι αυτά που έχεις δεν είναι γνήσια, εγώ… μπορεί εκείνη τη στιγμή να ήρθα σε μια στάση αδυναμίας. Το άλλο σημαντικό είναι ότι μέσα σε αυτή τη δικογραφία να μην εμπλέκεται αλλού το όνομά μου παρά μόνο σε κάποιες συνομιλίες, που έχουν γίνει με τρίτους, όπως αυτό που έχει ”σηκωθεί” πολύ με τον κύριο Καμμένο, την εμπλοκή του προέδρου των ΗΠΑ, που θα ασχοληθεί με την εκλογή ενός μητροπολίτη στα Χανιά. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Για το ενδιαφέρον να γίνει ο ίδιος μητροπολίτης, ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, σχολίασε, ότι: «Μιλώ δημόσια γιατί δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Δεν ζήτησα ποτέ ούτε θα ζητήσω ποτέ από κανέναν να κάνει παρέμβαση για κάποιο εκκλησιαστικό γεγονός. Το μόνο που κάνω είναι να ζητώ βοήθεια από επιχειρηματίες ή από διάφορους φορείς για την ενορία μου που καλούμαι να διακονήσω τα τελευταία δύο χρόνια», συνέχισε στην τοποθέτησή του, ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, εκφράζοντας απορία για τον λόγο που «διασύρεται», όπως είπε, το όνομά του.

«Ο συγκεκριμένος όπως το έκανε κι άλλες φορές φαντάζομαι και σε άλλους ανθρώπους, ότι έχει γνωστούς, όταν είπε και σε εμένα "θα τακτοποιήσω" εγώ του είπα "να είναι ευλογημένο, κάνε ό,τι νομίζεις". Δεν του είπε να προσπαθήσεις να με βοηθήσεις. Οι διαδικασίες για αν εκλεγεί μητροπολίτης στη Κρήτη, είναι συγκεκριμένες. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος μητροπολίτης για τα Χανιά, διότι από το περασμένο φθινόπωρο - ενώ ο μητροπολίτης ο συγχωρεμένος Δαμασκηνός, ενώ είχε ζητηθεί από μένα τον ίδιο να καταθέσω τα έγγραφά μου να γίνει η εγγραφή μου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, έμαθα την ημέρα που έγινε η εκλογή του μητροπολίτη, έμαθα από τον πρόεδρο του συνδέσμου κληρικών, ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος. Δεν είμαι υποψήφιος».

«Για το αν θα είμαι, είναι θέμα Συνόδου, ούτε του Τραμπ, ούτε του Καμμένου», συνέχισε.

Έπειτα, πρόσθεσε, ότι δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο ο κατηγορούμενος επέμενε τόσο, να γίνει ο ίδιος μητροπολίτης.

Τέλος, ο ίδιος ανέφερε, ότι δεν εμπλέκεται με αναφορές στην ίδια δικογραφία, για «ροζ βίντεο», όπως τα αποκάλεσε.

«Επειδή έχουν βγει ότι υπάρχουν κάποια ροζ βίντεο που αφορούν έναν κληρικό, αυτός ο κληρικός δεν είμαι εγώ. Ούτε τα ροζ βίντεο, ούτε οι αγοραπωλησίες, ούτε οτιδήποτε άλλο που υπάρχει μέσα στη δικογραφία που δεν αναφέρεται το όνομα μου δεν έχω εμπλοκή», είπε ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ.