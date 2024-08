Λέρος: Κάτοικοι λένε ότι είδαν καρχαρία σε παραλία

Εικαστικά / Ένα art project στη Λέρο γεφυρώνει τις δύο πλευρές του Αιγαίου

Τοποθετημένο σε έξι σημεία του νησιού, το «All Things Become Islands Before My Senses» φέρνει στο ακριτικό νησί Έλληνες και Τούρκους συλλέκτες, φιλότεχνους και διεθνείς εικαστικούς που παρουσιάζουν τη δουλειά τους, η οποία είναι επηρεασμένη από τη Λέρο με την ιδιαίτερη αισθητική ταυτότητα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ