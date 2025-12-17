ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις ακόμη κατηγορούμενοι

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, ελεύθερη αφέθηκε η σύζυγος του κατηγορούμενου λογιστή, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, η οποία φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες.

«Δεν έχω καμία σχέση ήμουν τυπικά συνδικαιούχος σε λογαριασμού του συζύγου μου χωρίς να κάνω καμία συναλλαγή. Έχω λάβει 5000€ ως επιδοτήσεις μέσα σε 5 χρόνια με νόμιμο τρόπο», φέρεται να δήλωσε η κατηγορούμενη.

Ελεύθεροι συνολικά 14 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ελεύθεροι αφέθηκαν επίσης και ένας 54χρονος και μια 43χρονη κατηγορούμενοι, στους οποίους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Στον 54χρονο επιβλήθηκε και εγγύηση 5.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής και οι 14 κατηγορούμενοι που έχουν απολογηθεί έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης, ένα ζευγάρι αγροτών 58 και 55 ετών, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον άνδρα επιβλήθηκε και εγγύηση 5.000 ευρώ.

Ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και χρηματική εγγύηση αφέθηκαν σήμερα και η σύζυγος και η αδελφή του θεωρούμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την Τρίτη είχαν απολογηθεί οι πρώτοι επτά, οι οποίοι αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Αύριο Πέμπτη, ολοκληρώνεται ο κύκλος των απολογιών, με τον φερόμενο ως αρχηγό και τον λογιστή να περνούν το κατώφλι του ανακριτή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ