Θάνατος 28χρονης εγκύου στην Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, η εκταφή της 28χρονης εγκύου που πέθανε το πρωί της Τετάρτης στο Νοσοκομείο της Άρτας.

Η νεαρή μητέρα και έγκυος στο δεύτερο παιδί της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αιμορραγία και αργότερα φέρεται να υπέστη αλλεργικό σοκ. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το αίτημα της οικογένειας για εκταφή έγινε αποδεκτό, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία -νεκροτομή, κάτι το οποίο δεν έγινε πριν την ταφή της.

Η εισαγγελία της Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και έκθεσης σε κίνδυνο με αποτέλεσμα τον θάνατο. Από τη δική της πλευρά, η οικογένεια της 28χρονης προχώρησε σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Στην εκταφή της σορού παρέστησαν, ο εισαγγελέας της Άρτας, ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης, ο οποίος αναμένεται να διενεργήσει την νεκροψία - νεκροτομή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, η δικηγόρος της οικογένειας και αστυνομικοί.

Θάνατος 28χρονης εγκύου στην Άρτα: Το αλλεργικό σοκ και η διαφωνία των γιατρών

Η νεαρή μητέρα, έγκυος στο δεύτερο παιδί της, έφυγε από τη ζωή αφού της χορηγήθηκε αντιβίωση, η οποία φέρεται να της προκάλεσε αλλεργικό σοκ.



Αναλυτικότερα, η 28χρονη προσήλθε την Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια που δεδομένης της κύησης της προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση και ξαφνικά, η γυναίκα υπέστη αλλεργικό σοκ.





«Είχαν διαφωνία οι δύο γιατροί. Ο ένας υποστηρίζει ότι γιατί της χορηγήθηκε αυτή η αντιβίωση που προκαλεί ανακοπή, ο άλλος επέμενε ότι αυτή την αντιβίωση χορηγούν. Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση χορηγήθηκε», δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης. Όπως επισήμανε η δικηγόρος, την αντιβίωση στην 28χρονη χορήγησε νοσηλεύτρια, λαμβάνοντας οδηγίες από γιατρό μέσω τηλεφώνου. Προτού τη χορήγηση της αντιβίωσης είχε δοθεί ένα σκεύασμα ως παυσίπονο, με την οικογένεια να μη γνωρίζει εάν υπήρξε αντίδραση μεταξύ των δύο φαρμάκων.



Ο οργανισμός της 28χρονης εγκύου στην Άρτα φέρεται να κατέρρευσε. Οι γιατροί προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια χρειάστηκε να τη διασωληνώσουν. Οι ώρες περνούσαν και η κατάστασή της σημείωνε επιδείνωση. Η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.



Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της 28χρονης. Η οικογένειά της ζητά να διερευνηθούν και οι συνθήκες νοσηλείες καθώς θέλουν να διαπιστώσουν αν οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα και αποτελεσματικά όταν η κοπέλα εμφάνισε τα πρώτα σημάδια αλλεργικού σοκ.



