«Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη» - Η ανάρτηση του άνδρα που θα καταγγείλει τον πασίγνωστο τραγουδιστή

Εντός των επόμενων ωρών, αναμένεται να δει το φως της δημοσιότητας η πρώτη καταγγελία περί ασελγών πράξεων, κατά γνωστού τραγουδιστή.

Όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό, τουλάχιστον δύο άτομα, τα οποία αναμένεται να καταγγείλουν ασέλγεια από τον πασίγνωστο τραγουδιστή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από αρκετές εκπομπές, δεν αποκλείεται τα άτομα να γίνουν περισσότερα τις επόμενες ημέρες.

Σχετικά με την πρώτη μήνυση, που θα κατατεθεί το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, θα γίνει από έναν 21χρονο, ο οποίος θα καταγγείλει ανήθικες πράξεις και προτάσεις.

«Μιλάμε για έναν νεαρό, 21 ετών, από μεγάλο νησί κατάγεται, τραγουδιστής και αυτός στο επάγγελμα, εργάζεται σε γνωστό νυχτερινό κέντρο αυτή τη στιγμή, ενώ πριν περίπου ένα χρόνο συνεργαζόταν με τον δημοφιλή καλλιτέχνη τον οποίο θέλει να καταγγείλει», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

«Αυτός ο άντρας λοιπόν είναι έτοιμος να πάει αύριο στη δικαιοσύνη το πρωί. Η μήνυση είναι έτοιμη. Δεν μιλά για βιασμό, για ανήθικες πράξεις και προτάσεις. Μάλιστα, ο καταγγέλλων περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά μέσα στο καμαρίνι και φέρεται να υποστηρίζει ότι υπάρχουν και μάρτυρες», συμπληρώνεται.

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες, πριν λίγες ώρες προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου αφήνει αιχμές ότι κάποιος ή κάποιοι προσπάθησαν να τον φιμώσουν, τάζοντάς του χρήματα και υποσχέσεις.

«Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε με χρήματα, ούτε με υποσχέσεις. Δεν είμαι άβουλο πράγμα, έχω φωνή, όχι οδηγίες. Ρίζες, όχι τιμές και γι’ αυτό στέκομαι όπως είμαι», φέρεται να υποστήριξε.

