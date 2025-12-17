ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ο Οδηγός Michelin πάει Σαντορίνη και Θεσσαλονίκη

Επεκτείνεται πέρα από την Αθήνα, η διεθνής αναγνώριση της ελληνικής γαστρονομίας

Ο Οδηγός Michelin προανήγγειλε την επέκτασή του στην Ελλάδα, πέρα από την Αθήνα, με δύο νέους προορισμούς να μπαίνουν στο κάδρο.
Ο Οδηγός Michelin προανήγγειλε την επέκταση της παρουσίας του στην Ελλάδα, πέρα από την Αθήνα, με δύο νέους προορισμούς να μπαίνουν στο κάδρο.

Στην ελληνική λίστα προστίθενται, και δικαίως, η Θεσσαλονίκη και η Σαντορίνη.

Ο διεθνής γαστρονομικός οδηγός ανήρτησε story στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, δημοσιεύοντας εικόνες από τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Already presented in Athens. The Michelin Guide is expanding to 2 more destinations in Greece», «Ήδη παρών στην Αθήνα, ο Michelin Guide επεκτείνεται σε δύο ακόμη προορισμούς στην Ελλάδα».

Η ανάρτηση έρχεται σε μια καλή περίοδο, όπου η ελληνική γαστρονομία διατηρεί την παρουσία της σταθερή στο διεθνές προσκήνιο. Μέχρι σήμερα, ο οδηγός αξιολογεί εστιατόρια μόνο στην Αθήνα, με αρκετά από αυτά να έχουν ήδη αποσπάσει αστέρια Michelin ή άλλες σημαντικές διακρίσεις.

Προς το παρόν, ο Οδηγός Michelin δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τη διαδικασία αξιολόγησης. Αντιθέτως, καλεί τους σχεδόν 4 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram, να μαντέψουν τους δύο προορισμούς, με ένα κουίζ στο ίδιο story.

Ελλάδα

