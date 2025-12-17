Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές μέσα στο γυμνάσιο όπου μαχαιρώθηκε η 14χρονη

Αναστάτωση επικρατεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο γυμνάσιο όπου σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο με την 14χρονη, στην Κυψέλη.

Οι μαθητές στο γυμνάσιο της Κυψέλης, μετά τη σοκαριστική επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε η 14χρονη από την 16χρονη, έκαναν κατάληψη στο σχολείο ζητώντας από τη διεύθυνση να απομακρύνει άμεσα τη δράστιδα από αυτό.

Ωστόσο, νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, αντιλήφθηκαν ότι οι πόρτες του γυμνασίου ήταν ανοιχτές και η κατάληψη είχε τελειώσει.

Έτσι αποφάσισαν να βάλουν εκ νέου λουκέτο στις πόρτες, κλειδώνοντας αυτή τη φορά μέσα καθηγητές και διευθυντές, αντιδρώντας έντονα για το αιματηρό επεισόδιο με θύμα την ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, τους φώναζαν για να ανοίξουν αλλά εκείνοι δεν έκαναν βήμα πίσω και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 16χρονη κρατείται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή μετά την ποινική δίωξη που της ασκήθηκε. Σημειώνεται πως κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία μέσα στο σχολείο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Κυψέλη: Ποινική δίωξη στη 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη σε σχολείο