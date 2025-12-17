ΟΠΕΚΕΠΕ: Έκτακτοι έλεγχοι στα Ιωάννινα μετά από καταγγελία

Πολυμελές κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε εκτενείς ελέγχους σε οκτώ κτηνοτροφικές μονάδες, στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, συνολικά 16 ελεγκτές μετέβησαν το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή των Ιωαννίνων και εξέτασαν τα συνοδευτικά έγγραφα των ζώων, αλλά και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο που διατηρεί κάθε επιχείρηση.

Αφορμή για την κινητοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στάθηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, σχετική καταγγελία που αφορούσε συγκεκριμένη μονάδα, η οποία –όπως ισχυρίστηκε ο καταγγέλλων– φέρεται να διαθέτει μικρότερο αριθμό ζώων από εκείνον που δηλώνει, με αποτέλεσμα τον συντονισμένο, αιφνιδιαστικό έλεγχο σε όλες τις μονάδες της περιοχής.

Οι κτηνοτρόφοι των Λιγκιάδων αποδέχονται τους συχνούς και αυστηρούς ελέγχους, καθώς, όπως εξηγούν,

μόνο με συνεχείς και τακτικούς ελέγχους μπορεί να εντοπιστούν όσοι εμφανίζονται ως «αγρότες» ή «κτηνοτρόφοι» μόνο στα χαρτιά, χωρίς να ασκούν πραγματικά το επάγγελμα, αλλά εισπράττοντας επιδοτήσεις που –όπως λένε– ανήκουν στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται καθημερινά στις μονάδες τους.

Το κλιμάκιο του οργανισμού αναμένεται να ολοκληρώσει την επεξεργασία των στοιχείων μέσα στο επόμενο διάστημα και δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν ακόμη μερικοί έλεγχοι στην περιοχή.