Θεσσαλονίκη: «Ούτε τα μισά δεν ισχύουν» δήλωσε η 55χρονη που κατηγορείται για τον βιασμό του γιου της οικιακής βοηθού

Υπό έρευνα είναι από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη η καταγγελία εις βάρος 55χρονης, η οποία κατηγορείται ότι βίαζε τον ανήλικο γιο της οικιακής βοηθού της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 55χρονη κακοποιούσε σεξουαλικά τον γιο της οικιακής της βοηθού από όταν εκείνος ήταν 9 ετών. Κατά την σχετική καταγγελία, ο εφιάλτης για το αγόρι κράτησε 9 ολόκληρα χρόνια, μέχρι και τον περασμένο Μάιο.

Οι δηλώσεις της μητέρας του 18χρονου και της κατηγορούμενης για την καταγγελία στη Θεσσαλονίκη

Η γυναίκα φέρεται να εκμεταλλευόταν την απουσία της μητέρας του αγοριού, καθώς και το γεγονός ότι μητέρα και παιδί διέμεναν στην οικία της, για να προχωρά στις σοκαριστικές πράξεις της.

«Δεν είχα πού να μείνω με το παιδί και πρότεινε η ίδια. Χρόνια ολόκληρα (την ήξερα). Μας φιλοξενούσε», λέει στο MEGA η μητέρα του 18χρονου σήμερα αγοριού, συμπληρώνοντας ότι δεν είχε καταλάβει ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο.

Όπως ανέφερε η μητέρα, ο γιος «προσπαθεί να είναι καλά».

«Ούτε τα μισά δεν ισχύουν. Όταν θα έρθει η ώρα της Δικαιοσύνης, θα τα πω όλα εκεί. Δεν δούλευε σε εμένα, απλά ήταν φιλοξενούμενή μου», λέει από την πλευρά της η 55χρονη μιλώντας στο Live News.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 55χρονης ημεδαπής για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκε καταγγελία, αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω διέπραττε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 18χρονου (σήμερα) ημεδαπού, από την ηλικία των 9 ετών έως και το Μάιο του 2025, εκμεταλλευόμενη την απουσία της μητέρας του η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και διέμενε μαζί με το γιο της στην οικία της 55χρονης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».