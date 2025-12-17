ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος μετά από challenge όπου κατάπιε ψυχοφάρμακα

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας του 9χρονου που χορήγησε το φάρμακο στον συνομήλικό του

The LiFO team
Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας ανήλικος στο Αγρίνιο, μετά από νέο επικίνδυνο challenge.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν δύο συνομήλικοί αποφάσισαν να κάνουν ένα challenge, που απαιτούσε να καταπιούν φάρμακα.

Τότε, ο ένας 9χρονος έδωσε ψυχοφάρμακα στον συνομήλικό του, με αποτέλεσμα να νιώσει αδιαθεσία και να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την κατάστασή του, ο ανήλικος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο γενικό νοσοκομείο Αγρινίου χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Για την υπόθεση ωστόσο, συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου που χορήγησε το φάρμακο στον συνομήλικό του και κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Με πληροφορίες από agriniopress.gr



 

