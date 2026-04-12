Κυριακή του Πάσχα: Πέντε τρόποι για να αποφύγετε τη μυρωδιά της τσίκνας σε ρούχα και μαλλιά

Το Πάσχα φέρνει μαζί του αρώματα, γεύσεις και παραδόσεις, αλλά και ένα μόνιμο πρόβλημα.

Τη μυρωδιά της τσίκνας στα ρούχα και τα μαλλιά, μετά το ψήσιμο του αρνιού ή του κατσικιού την Κυριακή του Πάσχα. Ακόμα και αν απολαμβάνεις το παραδοσιακό σούβλισμα, είναι βέβαιο ότι θα βρεθείς στο τέλος της μέρας με αυτή.

Η συγκεκριμένη μυρωδιά έχει την τάση να «κολλάει» στα υφάσματα και τα μαλλιά, αφήνοντας ένα έντονο αποτύπωμα ακόμα και μετά από ντους ή πλύσιμο.

Αυτές, είναι πέντε πρακτικές συμβουλές, που βοηθούν στον να προστατευτούν ρούχα και μαλλιά, ακόμα και αν κάποιος βρίσκεσαι πολύ κοντά στη σούβλα την Κυριακή του Πάσχα.

Πέντε τρόποι για να αποφύγετε τη μυρωδιά της τσίκνας την Κυριακή του Πάσχα

1. Προστασία ρούχων με μπλουζάκι ή ποδιά

Φορέστε ένα παλιό μπλουζάκι ή ποδιά όταν είστε κοντά στη σούβλα ή το ψητό.

Οι φυσιολογικές μυρωδιές δεν θα «κολλήσουν» στα καλά ρούχα σας και θα μειωθεί η απορρόφηση καπνού από τα υφάσματα.

Αν υπάρχει δυνατότητα, επιλέξτε ύφασμα που δεν απορροφά εύκολα τη μυρωδιά, όπως συνθετικά μπλουζάκια.

2. Κρατήστε μακριά τα μαλλιά από τον καπνό

Τα μακριά μαλλιά «παγιδεύουν» τη μυρωδιά.

Δέστε τα ψηλά σε κότσο ή κοτσίδα. Ιδανικά, μπορείτε να βάλετε μικρή μαντήλα ή καπέλο πάνω από αυτά, ώστε να προστατευτούν από τον καπνό.

3. Χρήση φυσικών απορροφητών μυρωδιάς

Βουρτσίστε ή περάστε στα μαλλιά σας λάδι καρύδας ή λίγη κρέμα leave-in πριν το ψήσιμο.

Τα ρούχα μπορείτε να τα ψεκάσετε με λεβάντα ή μαλακτικό ύφασμα. Αυτά λειτουργούν σαν «ασπίδα» και μειώνουν την απορρόφηση του καπνού.

4. Άμεσο πλύσιμο ή αερισμός

Αν μυρίσουν ήδη τα ρούχα, απλώστε τα αμέσως σε εξωτερικό χώρο ή πλύντε τα γρήγορα.

Για τα μαλλιά, ένα γρήγορο σαμπουάν ή ξέπλυμα με νερό και λίγο ξίδι βοηθά στην αφαίρεση της μυρωδιάς.

5. Κρατηθείτε σε απόσταση από τον καπνό

Όσο γίνεται, σταθείτε λίγο πιο μακριά από τη σούβλα ή την ψησταριά.

Ο καπνός ανεβαίνει, οπότε αν είστε ψηλά ή πίσω από ένα τραπέζι, τα ρούχα και τα μαλλιά σας θα «αναπνέουν» λιγότερο καπνό.