5 τρόποι να απαλλαγείτε από τη δυσάρεστη αναπνοή μετά την σκορδαλιά της 25ης Μαρτίου

Μετά το γεύμα της 25ης Μαρτίου, πολλοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κακοσμίας με διάφορους τρόπους

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου Freepik
Η 25η Μαρτίου στην Ελλάδα συνδέεται άρρηκτα με την παράδοση και το γιορτινό τραπέζι, όπου κυριαρχεί ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά. Αν και πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αγαπημένο πιάτο, η έντονη γεύση του σκόρδου αφήνει συχνά μια δυσάρεστη αναπνοή.

Αυτή η δυσάρεστη αναπνοή μπορεί να προκαλέσει αμηχανία στις κοινωνικές συναναστροφές.

Η σκορδαλιά περιέχει μεγάλες ποσότητες σκόρδου, το οποίο είναι γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες, όπως η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και η συμβολή στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Ωστόσο, το σκόρδο περιέχει θειούχες ενώσεις που απορροφώνται στην κυκλοφορία του αίματος και απελευθερώνονται μέσω της αναπνοής και του ιδρώτα, προκαλώντας τη χαρακτηριστική έντονη οσμή.

Μετά το γεύμα της 25ης Μαρτίου, πολλοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κακοσμίας με διάφορους τρόπους.

Παρά τη δυσάρεστη αυτή παρενέργεια, η σκορδαλιά παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παράδοσης. Και η προσωρινή δυσφορία της αναπνοής θεωρείται μικρό τίμημα μπροστά στην απόλαυση του φαγητού και τη διατήρηση των εθίμων.

Δυσάρεστη αναπνοή μετά την σκορδαλιά: 5 τρόποι να απαλλαγείτε από αυτή

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένοι τρόποι ώστε να βελτιωθεί η αναπνοή και να απαλλαγείτε από τη μυρωδιά του σκόρδου, σταδιακά:

  1. Καταναλώστε μήλα, μαϊντανό, σπανάκι, μέντα ή πράσινο τσάι: Τροφές όπως αυτές, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της έντασης της αναπνοής, καθώς συμβάλλουν στη διάσπαση των ενώσεων του σκόρδου.
  2. Βουρτσίστε τα δόντια σας και χρησιμοποιήστε οδοντικό νήμα μετά το φαγητό: Αυτές οι δύο τακτικές- μετά την κατανάλωση κρεμμυδιών ή σκόρδου- μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη των βακτηρίων που προκαλούν οσμή, καθώς και των υπολειμμάτων τροφών. Η χρήση μιας ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας μπορεί να σας βοηθήσει να βουρτσίσετε κάτω από τη γραμμή των ούλων και να μειώσετε την πλάκα. Αυτό διατηρεί την αναπνοή σας πιο φρέσκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είναι επίσης, χρήσιμο να βουρτσίζετε απαλά τον ουρανίσκο σας και τη γλώσσα σας, όσο πιο μακριά μπορεί να φτάσει μια οδοντόβουρτσα.
  3. Χρησιμοποιήστε στοματικό διάλυμα: Το στοματικό διάλυμα συνήθως λειτουργεί καλύτερα μετά το βούρτσισμα και το οδοντικό νήμα. Είναι επίσης, σημαντικό να δείτε τις οδηγίες στο μπουκάλι για να αποφύγετε την υπερβολική χρήση ή τον ερεθισμό του στόματος.
  4. Δοκιμάστε καθαριστικά γλώσσας: Τα βακτήρια ευδοκιμούν και πολλαπλασιάζονται επίσης, στο πίσω μέρος της γλώσσας, όπου η οδοντόβουρτσά σας δεν μπορεί να φτάσει. Τα καθαριστικά γλώσσας, όπως οι βούρτσες και οι ξύστρες γλώσσας, μπορούν να σας βοηθήσουν να φτάσετε στο πίσω μέρος της γλώσσας σας. Είναι επίσης, αποτελεσματικά για την αφαίρεση υπολειμμάτων που προκαλούν οσμή.
  5. Μείνετε ενυδατωμένοι: Η κατανάλωση πολλών υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να είναι μια εξαιρετική στρατηγική για να κρατήσετε μακριά την κακοσμία του στόματος. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η ξηροστομία μπορεί να αυξήσει την παραγωγή θείου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κακοσμία του στόματος. Μπορεί επίσης να αποτρέψει την αφυδάτωση και να διασφαλίσει ότι είστε σε θέση να παράγετε αρκετό σάλιο. Επιπλέον, το πόσιμο νερό ή άλλα υγρά μπορούν επίσης να βοηθήσουν στο ξέπλυμα του στόματος για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφών ή βακτήρια, τα οποία και τα δύο μπορούν να συμβάλουν στην οσμή.

Με πληροφορίες από Ηealthline

