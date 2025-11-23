Κίνηση στους δρόμους: «111 ώρες έχασε» ο μέσος οδηγός στο μποτιλιάρισμα στην Αττική το 2024

Πάνω από 110 ώρες έχασε ο μέσος οδηγός στο μποτιλιάρισμα στην Αττική το 2024 λόγω της κίνησης στους δρόμους.

«Ο μέσος οδηγός στην Αττική έχασε περίπου 104 ώρες, λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, το 2023 και 111 ώρες το 2024 (αύξηση περίπου 6,7%). Οι δικές μας αναλύσεις δείχνουν ότι η τάση θα συνεχίζει να είναι αυξητική. Μόνο οι καθυστερήσεις στον Κηφισό προκαλούν οικονομική ζημία που προσεγγίζει τα 90 εκατ. ευρώ ετησίως και αυτό αφορά έναν και μόνο άξονα. Σε επίπεδο Αττικής, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια χαμένες εργατοώρες κάθε χρόνο» φανέρωσε ο πρόεδρος των Ελλήνων συγκοινωνιολόγων Θανάσης Τσιάνος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως αναφέρει, η Αττική χρειάζεται:

Πυκνό και αξιόπιστο δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, που να αποτελεί πραγματική εναλλακτική στο ΙΧ.

Ενίσχυση των περιφερειακών οδικών υποδομών, ώστε να μειωθεί η πίεση στους μεγάλους κεντρικούς άξονες.

Στοχευμένα περιοριστικά μέτρα στη χρήση του αυτοκινήτου, όπως ρυθμίσεις πρόσβασης στο κέντρο, κανόνες για την τροφοδοσία και την κίνηση βαρέων οχημάτων, και εφαρμογή ζωνών χαμηλών εκπομπών με σύγχρονα κριτήρια».

«Το κυκλοφοριακό δεν λύνεται με αποσπασματικά μέτρα ή ευχολόγια. Απαιτεί σημαντικό κόστος, σταθερό στρατηγικό προσανατολισμό, συνεχή αξιολόγηση και συντονισμό, αλλά κυρίως μια φιλοσοφία που βλέπει τις μεταφορές ως ενιαίο οικοσύστημα».

«Η εικόνα φέτος είναι σαφώς χειρότερη από τα προηγούμενα χρόνια. Βρισκόμαστε πλέον αρκετά πάνω από όρια κορεσμού του δικτύου. Στον Κηφισό καταγράφονται πάνω από 260.000 διελεύσεις την ημέρα, με τα φορτηγά να έχουν δυσανάλογη επιρροή στη ροή της κυκλοφορίας ακόμα και στις ώρες αιχμής. Στην Αττική Οδό οι διελεύσεις έχουν φτάσει περίπου τις 280.000 ημερησίως, με αύξηση περίπου 20% από το 2022. Ειδικότερα για την Αττική οδό υπήρξε αύξηση των διελεύσεων των βαρεών οχημάτων κατά 8,1% από το 2024 έως σήμερα. Παρόμοια αύξηση μετακινήσεων των βαρέων οχημάτων εκτιμάται και σε άλλους σημαντικούς άξονες όπως η Λεωφ. Κηφισού. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ΤΟΜ-ΤΟΜ ο μέσος οδηγός στην Αττική έχασε περίπου 104 ώρες, λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, το 2023 και 111 ώρες το 2024 ( αύξηση περίπου 6,7%). Οι δικές μας αναλύσεις δείχνουν ότι η τάση θα συνεχίζει να είναι αυξητική» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δυστυχώς, όπως συμβαίνει διεθνώς, σε όλες τις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, «το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την ζήτηση των μετακινήσεων με ΙΧ. Όσο η χώρα έχει οικονομική ανάπτυξη και όσο οι Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες παραμένουν προβληματικές, οι καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο θα συνεχίζουν να αυξάνονται. Είναι ξεκάθαρο ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα των συσσωρευμένων ελλείψεων από το 2008 και μετά και της υποβάθμισης των ΜΜΜ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι πρέπει να ληφθούν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις για τη διαχείριση του προβλήματος».

Πόσο κοστίζει η κίνηση στους δρόμους

«Η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει μετρήσιμο και ιδιαίτερα υψηλό κόστος, τόσο για το κράτος όσο και για τους πολίτες. Μόνο οι καθυστερήσεις στον Κηφισό προκαλούν οικονομική ζημία που προσεγγίζει τα 90 εκατ. ευρώ ετησίως, και αυτό αφορά έναν και μόνο άξονα. Σε επίπεδο Αττικής, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια χαμένες εργατοώρες κάθε χρόνο, που ροκανίζουν το διαθέσιμο χρόνο των πολιτών, μειώνουν το επίπεδο διαβίωσης και περιορίζουν άμεσα την παραγωγικότητα και το εργατικό δυναμικό της χώρας» συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει η πολιτεία να κινηθεί γρήγορα και αποφασιστικά, γιατί σε λίγα χρόνια οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, θα περιοριστούν σημαντικά. Όταν αυτό συμβεί, η ελληνική οικονομία θα πρέπει να μπορεί να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις για να παραμείνει βιώσιμη και ανταγωνιστική. Αν όμως, συνεχίσουμε να χάνουμε δεκάδες εκατομμύρια εργατοώρες κάθε χρόνο λόγω συμφόρησης, αν οι μετακινήσεις παραμένουν αργές, κοστοβόρες για τον πολίτη και αναποτελεσματικές, τότε πώς θα μπορέσει η οικονομία να σταθεί μόνη της;».