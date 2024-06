Καύσωνας: Κλειστή η Ακρόπολη - Στάση «δροσιάς» στο Μετρό Συντάγματος

Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τον καύσωνα να επελαύνει και στην Αττική.

Λόγω των καιρικών συνθηκών, αρχαιολογικός χώρος της Ακροπόλεως θα παραμείνει κλειστός από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 17:00 το απόγευμα μία είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου, εξαιτίας των αρκετά υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το υπουργείο Πολιτισμού ωστόσο, ενημερώνει πως όσοι είχαν εισιτήρια για το συγκεκριμένο διάστημα, μπορούν να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο μετά την επαναλειτουργία του στις 17.00 και στο διάστημα 17.00 με 20.00.

