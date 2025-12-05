Κακοκαιρία Byron: Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού - Πόσο αυξήθηκαν με τις βροχές

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά τα αποθέματα νερού της ΕΥΔΑΠ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α..

Κακοκαιρία Byron: Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού

Ακολουθούν τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία:

Ημερομηνία ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.) ΥΛΙΚΗ (κ.μ.) Σύνολο (κ.μ.)

5/12/2024

47.310.000 - ΕΥΗΝΟΣ (κ.μ.)

25.126.000 - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.)

264.370.000 - ΜΟΡΝΟΣ (κ.μ.)

241.666.000 - ΥΛΙΚΗ (κ.μ.)

578.472.000 - Σύνολο (κ.μ.)

5/10/2025

46.545.000 - ΕΥΗΝΟΣ (κ.μ.)

18.638.000 - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.)

171.651.000 - ΜΟΡΝΟΣ (κ.μ.)

162.395.000 - ΥΛΙΚΗ (κ.μ.)

399.229.000 - Σύνολο (κ.μ.)

5/11/2025

48.750.000 - ΕΥΗΝΟΣ (κ.μ.)

19.331.000 - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.)

148.034.000 - ΜΟΡΝΟΣ (κ.μ.)

154.784.000 - ΥΛΙΚΗ (κ.μ.)

370.899.000 - Σύνολο (κ.μ.)

5/12/2025

39.006.000 - ΕΥΗΝΟΣ (κ.μ.)

20.093.000 - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.)

177.067.000 - ΜΟΡΝΟΣ (κ.μ.)

149.604.000 - ΥΛΙΚΗ (κ.μ.)

385.770.000 - Σύνολο (κ.μ.)

Κακοκαιρία Byron: Πού έπεσε η περισσότερη βροχή

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 5/12 στην Αττική, την Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 10:40 καταγράφηκαν στην Βλυχάδα Αττικής με 135mm, ακολουθεί ο Αυλώνας Αττικής με 114mm και το Σίθι Λασιθίου με 90mm.

Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, έως τις 10:40 της Παρασκευής, καταγράφηκαν 6221 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 65112 πάνω από τη θάλασσα.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.